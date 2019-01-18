"الاتحاد الأوروبي من أجل الأعمال" استراتيجية لتعزيز الاقتصاد في مولدوفيا وأوروبا الشرقية

مرحباً بكم في بيزنيس بلانيت. لبدء عمل أو تطوير مؤسسة صغيرة أو متوسطة نحتاج لتمويل. لكن هذا الامر ليس سهلاً خاصة في مولدوفيا هنا...

جئنا الى سوروكا شمال البلاد للتعرف على كيفية استفادة مزرعة مثل هذه من المبادرة الأوروبية. لنلقي نظرة إذاً.

في سوروكا، شمال مولدوفيا، مزرعة لإنتاج الجوز تديرها شركة آ.ام. جي كيرنيل. هذا البستان هو الأكبر في مولدوفيا وأوروبا. يغطي ثمانمئة هكتار. ويصدّر 80% من محصوله خاصة لأوروبا.

لتحديث وتطوير انتاج الجوز في هذا البستان، حصلت الشركة على قرض من مصرف موبياسبانكا قيمته مليونان ونصف مليون يورو، والفضل في ذلك يعود لمبادرة الأوروبية عُرفت بمشروع "حديقة الفاكهة".

هذا التمويل ساهم في تطوير المشروع، كما يقول مدير المزرعة فيكتور غوتو "لقد سمح لنا بدء بناء هذا المصنع لمعالجة الجوز. والنتيجة، أننا أصبحنا أكثر تنافسية في مجال بيع منتجاتنا في الأسواق الأوروبية".