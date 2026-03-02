أقر الرئيس دونالد ترامب بسقوط قتلى بين صفوف القوات الأمريكية جراء العمليات العسكرية الأخيرة ضد إيران. وفي تصريح سابق، وصف ترامب الجنود الثلاثة الذين لقوا حتفهم بأنهم "أناس رائعون"، مضيفاً: "نعلم، للأسف، أن هذا قد يحدث، ويمكن أن يتكرر".

وأوضح أن هذه هي أول خسائر أمريكية في ولايته الثانية، بعد أن نجحت عمليات سابقة مثل اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير وقصف المنشآت النووية الإيرانية في يونيو دون أي خسائر أمريكية.

وفي خطاب مصوّر نشره على منصة "تروث سوشيال" وإكس، دعا ترامب مجدداً الحرس الثوري الإيراني والجيش والشرطة إلى "إلقاء السلاح والحصول على حصانة كاملة أو مواجهة الموت المحتوم".

وبرّر ترامب العمليات العسكرية الأخيرة ضد طهران بالقول إن النظام الإيراني، "المسلح بصواريخ بعيدة المدى وقدرات نووية"، يشكل "تهديداً مباشراً لكل أمريكي"، ما يجعل "الرد العسكري الأمريكي قائماً على أساس الدفاع عن الأمن القومي".

وأشار ترامب إلى أن معظم القيادة الإيرانية قد قُتلت خلال الضربات الأخيرة، فيما يسعى من تبقى من المسؤولين إلى إلقاء السلاح والبحث عن الحصانة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل "بقوة كاملة" حتى تحقيق جميع أهدافها في إيران، واصفا المرشد علي خامنئي، الذي قُتل مؤخراً خلال هجوم أمريكي-إسرائيلي، بأنه "رجل بغيض وشرير" و"مسؤول عن دماء الأمريكيين وغيرهم من الأبرياء".

كما حث الرئيس الأمريكي الإيرانيين على اغتنام الفرصة، قائلاً: "كونوا شجعاناً، جريئين، أبطالاً، واستعيدوا بلادكم. أمريكا معكم"، واصفاً الشعب الإيراني بـ"الشعب العظيم"، ومشددا على "أهمية استعادة السلطة والحق في تقرير المصير".

وأكد أنه لا يمكن تحت أي ظرف السماح لإيران بتطوير صواريخ بعيدة المدى أو أسلحة نووية، محذراً من أن امتلاك مثل هذه القدرات سيتيح لطهران "ابتزاز العالم وفق إرادتها الشريرة" حسب تعبيره.

وكان ترامب قد كشف في تصريحاته لصحيفة ديلي ميل عن جدول زمني محتمل للحرب مع إيران، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية قد تستمر لنحو أربعة أسابيع. وقال: "كانت العملية دائماً على مدى أربعة أسابيع. توقعنا أن تستغرق نحو أربعة أسابيع.. فهي دولة كبيرة، ستستغرق أربعة أسابيع أو أقل".

وأضاف: "لقد أزلنا كامل قيادتهم، أكثر بكثير مما كنا نظن، يبدو أن العدد وصل إلى 48".

وعن المفاوضات مع إيران، أكد ترامب أنه لا يمكن التأكيد ما إذا كانت ستتم قريباً، قائلاً: "يريدون التفاوض، لكنني قلت كان يجب أن يتفاوضوا الأسبوع الماضي وليس هذا الأسبوع".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة رويترز، قبل أيام، نقلاً عن مصادر استخبارية أمريكية أن تقييم 2025 لا يدعم مزاعم ترامب بأن إيران قريبة من امتلاك صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، إذ قد تحتاج طهران حتى عام 2035 لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات صالح للاستخدام العسكري.

ونفت إيران السعي لامتلاك سلاح نووي، مؤكدة أن مدى صواريخها لا يتجاوز ألفي كيلومتر ومخصصة للردع والدفاع فقط. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المزاعم الأمريكية حول البرنامج النووي والصواريخ وعدد ضحايا الاحتجاجات "أكاذيب متكررة".

ويشير خبراء دوليون إلى أن طهران، رغم امتلاكها مركبات إطلاق فضائية متطورة، لا تزال تفتقر لتقنيات حماية الرؤوس الحربية عند اختراق الغلاف الجوي.