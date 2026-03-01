يبدو أن المواجهة المحتدمة في الشرق الأوسط مرشحة إلى مزيد من التصعيد بعد الضربة القاصمة التي تلقتها طهران باغتيال المرشد علي خامنئي. إذ تبادل مسؤولون في الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل تهديدات مباشرة، وسط حديث إيراني عن تنفيذ موجات هجومية جديدة واستعداد لمرحلة "ما بعد المرشد".

اعلان اعلان

وتوعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طهران مجدداً، قائلاً إن إيران صرّحت بأنها ستوجّه "ضربة قوية للغاية" اليوم، مضيفاً أنه "من الأفضل ألا تفعل ذلك"، ومشدداً على أنه "إذا فعلت إيران ذلك فسوف نضربها بقوة لم يسبق لها مثيل".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده "ستواصل العمل بكل قوة للدفاع عن دولة إسرائيل".

في المقابل، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران "تهيأت لكل السيناريوهات" ووضعت "الخطط اللازمة لمرحلة ما بعد المرشد الأعلى علي خامنئي. واتهم المسؤول الإيراني كلاً من ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجاوز "الخطوط الحمراء"، متوعداً بأنهما "سيدفعان الثمن باهظاً"، ومؤكداً أن بلاده ستحاسب واشنطن وتل أبيب على اغتيال المرشد الأعلى.

بدوره، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ "الموجة السادسة" من عملية "الوعد الصادق 4"، موضحاً أنه استهدف 27 موقعاً من القواعد الأمريكية في المنطقة. وأضاف أن الرد الانتقامي "سينفذ بهجمات متتالية"، متعهداً بـ"خطوة مختلفة وقاسية"، ومؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية "لم تستخدم سوى جزء من قدراتها وجاهزيتها"، وأنها لن تسمح بتوقف صفارات الإنذار في ما وصفه بـ "الأراضي المحتلة" والقواعد الأمريكية.