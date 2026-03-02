تواصلت الضربات الجوية على طهران، بالتوازي مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية في اتجاهات متعددة، شملت دول الخليج، حيث استهدفت الوجود الأميركي. كما باتت مدن إسرائيلية عدّة ضمن نطاق الاستهداف المباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني، في مشهد يعكس اتساع رقعة المواجهة الإقليمية وتداخل ساحاتها.

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله تنفيذ هجوم باتجاه مدينة حيفا، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار الرد على تطورات إقليمية ودعمًا للبنان. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان، عقب إطلاق صواريخ من منطقة جنوب الليطاني.

على الصعيد الدولي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب له، الشعب الإيراني إلى “اغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم”، معتبرًا أنه أوفى بتعهداته، وأن المرحلة المقبلة تعود للإيرانيين.

وفي لندن، أعلنت الحكومة البريطانية استجابتها لطلب أمريكي يقضي باستخدام قواعدها لتسهيل إجراءات دفاعية محدودة مرتبطة بمنشآت صاروخية إيرانية، مؤكدة أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالهجمات الجوية والصاروخية في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد نفذتا عملية عسكرية مشتركة واسعة داخل إيران منذ صباح السبت، شملت استهداف قادة على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي وأنظمة دفاع جوي ومنصات إطلاق صواريخ. وفي المقابل، أطلقت طهران موجات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه مناطق مختلفة داخل إسرائيل والقواعد الاميركية في المنطقة، ما أدى إلى أضرار مادية وخسائر بشرية.

