اندلعت، يوم الاثنين، موجة تصعيد واسعة النطاق في الشرق الأوسط على أكثر من جبهة، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على لبنان عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل.
تواصلت الضربات الجوية على طهران، بالتوازي مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية في اتجاهات متعددة، شملت دول الخليج، حيث استهدفت الوجود الأميركي. كما باتت مدن إسرائيلية عدّة ضمن نطاق الاستهداف المباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني، في مشهد يعكس اتساع رقعة المواجهة الإقليمية وتداخل ساحاتها.
وفي سياق متصل، أعلن حزب الله تنفيذ هجوم باتجاه مدينة حيفا، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار الرد على تطورات إقليمية ودعمًا للبنان. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان، عقب إطلاق صواريخ من منطقة جنوب الليطاني.
على الصعيد الدولي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب له، الشعب الإيراني إلى “اغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم”، معتبرًا أنه أوفى بتعهداته، وأن المرحلة المقبلة تعود للإيرانيين.
وفي لندن، أعلنت الحكومة البريطانية استجابتها لطلب أمريكي يقضي باستخدام قواعدها لتسهيل إجراءات دفاعية محدودة مرتبطة بمنشآت صاروخية إيرانية، مؤكدة أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالهجمات الجوية والصاروخية في المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد نفذتا عملية عسكرية مشتركة واسعة داخل إيران منذ صباح السبت، شملت استهداف قادة على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي وأنظمة دفاع جوي ومنصات إطلاق صواريخ. وفي المقابل، أطلقت طهران موجات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه مناطق مختلفة داخل إسرائيل والقواعد الاميركية في المنطقة، ما أدى إلى أضرار مادية وخسائر بشرية.
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقار للاستخبارات العسكرية في طهران
أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه استهدف عدة مكاتب تابعة للاستخبارات الإيرانية ومراكز قيادة أخرى، في إطار هجماته المستمرة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الجيش في بيان: "استهدف الجيش الإسرائيلي أكثر من عشرة مقار تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية.. بالإضافة إلى العديد من مقار فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني والمسؤول عن العمليات الخارجية.
الجيش الإسرائيلي: استكملنا هجمات على عشرات المقار القيادية التابعة للنظام الإيراني في قلب طهران
"القناة 12" الإسرائيلية: المجلس المصغر قرر في اجتماع أمس شن عملية استباقية ضد حزب الله لكن الحزب أطلق النار أولا
الجيش الإسرائيلي يقول إن "كل الخيارات مطروحة" بشأن هجوم بري في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن "كل الخيارات مطروحة" بشأن شنّ هجوم بري في جنوب لبنان، ردا على سؤال عما اذا كانت الدولة العبرية تعتزم توسيع رقعة ضرباتها التي تقول إنها تستهدف حزب الله.
وقال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين: "نحن نعمل في لبنان بهدف إزالة تهديد جدي.. في المحصلة، كل الخيارات مطروحة"، مشددا على أن إسرائيل "ستتحرك لنزع سلاح حزب الله".
الجيش الإيراني: دمرنا 29 طائرة مسيرة للعدو منذ بداية الحرب
رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي: ننعى رقيبا في القوة البحرية قتل مساء اليوم أثناء أداء واجبه
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بإجلاء مواطنينا مرة أخرى من الحدود الشمالية
"واشنطن بوست" عن برقية للخارجية الأميركية: السفارة الأميركية في الكويت تعرضت لهجومين بمسيرات لم يسفرا عن إصابات
إسرائيل تعلن قصف مؤسسة مالية مرتبطة بحزب الله في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه استهدف أصولا تابعة لمؤسسة مالية خاضعة لعقوبات أميركية لتمويلها أنشطة حزب الله.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "قبل قليل، أنهى الجيش الإسرائيلي سلسلة من الضربات ضد جمعية القرض الحسن، التي تموّل حزب الله في مختلف أنحاء لبنان".
نتنياهو: سقوط النظام في إيران "يقترب"
توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، سقوطا وشيكا للنظام الحالي في طهران، قائلا إن اليوم "يقترب" كي "يتخلص الشعب الإيراني الباسل من نير الاستبداد".
وقال نتنياهو "أطلقنا هذه الحملة لإحباط أي محاولة لإحياء التهديدات الوجودية، ونحن ملتزمون أيضا بتهيئة الظروف التي ستمكن الشعب الإيراني الباسل من التخلص من نير الاستبداد".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته موقع الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص الأحد في بيت شيمش قرب القدس، "ذلك اليوم يقترب. وعندما يحين، ستقف إسرائيل والولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني.. الأمر رهن بهم".
الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة "لن تكون آمنة بعد الآن"
توعد الحرس الثوري الايراني، الاثنين، بأن الولايات المتحدة "لن تكون آمنة بعد الآن"، في اليوم الثالث للحرب الاميركية الاسرائيلية على إيران والتي اسفرت السبت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.
وقال فيلق القدس، وحدة النخبة في الحرس الثوري والذي يشرف على العمليات الخارجية في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي: "على العدو أن يعلم أن أيام مجده قد ولت، وأنه لن يكون آمنا بعد الآن في أي مكان في العالم، حتى داخل بلاده".
هيئة البث الإسرائيلية: قصف أكثر من 800 هدف في إيران خلال 3 أيام يفوق حصيلة حرب يونيو الماضي
"القناة 12" عن مسؤول إسرائيلي تعليقا على حديث ترامب عن إرسال قوات برية إلى إيران: الأمر قيد الدراسة
ترامب يحدد أربعة أهداف للحرب على إيران
اعلن دونالد ترامب، الاثنين، للمرة الأولى قائمة من أربعة أهداف للحرب على ايران، وذلك في تصريح أدلى به في البيت الابيض.
ولتبرير العملية العسكرية الواسعة التي بدأت السبت، قال الرئيس الأميركي "أولا، سندمر قدرات الصواريخ البالستية في ايران".
واضاف "ثانيا، سنقضي تماما على قوتهم البحرية".
وتابع "ثالثا، نريد ألا يتمكن أبدا أول داعم للارهاب في العالم من حيازة السلاح النووي".
وقال ترامب أيضا "أخيرا، نريد ألا يتمكن النظام الايراني من تسليح وتمويل وقيادة جيوش إرهابية خارج حدوده"، في إشارة الى الفصائل المسلحة الموالية لطهران في الشرق الاوسط، وفي مقدمها حزب الله وحركة حماس.
حصيلة رسمية جديدة: 52 قتيلا و154 جريحا في الغارات الاسرائيلية على لبنان
أسفرت الغارات الاسرائيلية على لبنان، الاثنين، عن مقتل 52 شخصا، بحسب حصيلة رسمية محدّثة، مع مواصلة الجيش الاسرائيلي قصف أهداف يقول إنها تعود لحزب الله.
وأفادت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها اليومي عن "52 شهيدا" و"154 جريحا" جراء الغارات، مضيفة أن 28 ألفا و500 شخص نزحوا من بيوتهم بفعل الضربات. وكانت وزارة الصحة أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل 31 شخصا وإصابة 149 بجروح.
سلاح الجو القطري يسقط طائرتين حربيتين إيرانيتين
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الاثنين، أن سلاح الجو الأميري أسقط طائرتين حربيتين آتيتين من إيران، إضافة الى عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها طهران في إطار ردها على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.
وأكدت الوزارة في بيان "نجاح القوات الجوية الأميركية القطرية في إسقاط طائرتين SU24 قادمتين من الجمهورية الإسلامية"، إضافة الى "التصدي بنجاح" لسبعة صواريخ بالستية وخمس مسيّرات استهدفت "عدة مناطق في الدولة هذا اليوم".
ولم يتطرق بيان وزارة الدفاع الى مصير قائدي الطائرتين من طراز سوخوي.
وهذه المرة الأولى تعلن فيها دولة خليجية إسقاط طائرات حربية إيرانية، وذلك في اليوم الثالث من الهجمات الإيرانية التي تأتي ردا على الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها صباح السبت.
وكانت قطر أعلنت في وقت سابق الاثنين تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، عقب هجمات إيرانية جديدة طالت منشآت طاقة في دول الخليج العربية.
الجيش الإسرائيلي: تفعيل حالة التأهب في مناطق متفرقة شمال البلاد عقب اختراق مسيرات قادمة من لبنان
وكالة "تسنيم" عن الحرس الثوري الإيراني: بداية الموجة 12 من عملية "الوعد الصادق 4"
الرئيس الإيراني: استهداف المرضى والأطفال في بلادي ينتهك بشكل صارخ المبادئ الإنسانية وعلى العالم إدانة ذلك
الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة نفط في مضيق هرمز
أعلن الحرس الثوري الايراني، الاثنين، أنه هاجم ناقلة نفط في مضيق هرمز، قال إنها على صلة بالولايات المتحدة، وذلك في اليوم الثالث من الهجوم الاميركي الاسرائيلي على ايران.
وقال الحرس إن "النيران لا تزال مندلعة في ناقلة النفط "آثي نوفا"، الحليفة لأميركا في مضيق هرمز، بعدما أصيبت بمسيرتين".
وافاد الحرس الثوري السبت بأن مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط والغاز، غير آمن بسبب الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وتم إغلاقه.
ترامب: هدفنا ألا تحصل إيران على سلاح نووي أبدا
ترامب: توقعنا القضاء على القيادة العسكرية الإيرانية في غضون 4 أسابيع لكننا حققنا ذلك خلال ساعة
ترامب: كانت هذه فرصتنا الأخيرة لضرب إيران وسنحقق النصر بسهولة ونتقدم حاليا عن الجدول الزمني المحدد سلفا
ترامب: نسعى لتدمير الصواريخ الباليستية الإيرانية وتدمير قوتها البحرية
ترامب: حذرنا إيران من تشييد منشآت نووية جديدة لكنها تجاهلت ذلك وبرنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها كان ينمو بسرعة
ترامب: الولايات المتحدة تواصل عملياتها اليوم في إيران من أجل القضاء على تهديد النظام
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شخصية بارزة في حزب الله بضاحية بيروت الجنوبية
تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت
ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز: الخطة بشأن إيران هي استنساخ ما فعلناه في فنزويلا
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ومنشآت تابعة لحزب الله
رئيس الوزراء البريطاني: لم نشارك في الهجوم الأول على إيران لكن نهج طهران يزداد تهورا
في كلمة أمام مجلس العموم، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده لم تنخرط في المواجهة العسكرية ضد إيران في اليوم الأولى لكنه تعهد بمواصلة ما وصفها بتحركات لندن الدفاعية في المنطقة. ورأى ستارم أن نهج إيران يزداد تهورا وفق تعبيره. كما استحضر رئيس الوزراء البريطاني التاريخ فقال:" نحن لا زلنا نتذكر الأخطاء التي ارتكبت في العراق ولقد استخلصنا منها الدروس ورأى ستارمر أن أي خطوة يجب أن تتماشى مع القانون الدولي.
دوي عدة انفجارات في تل أبيب بعد إطلاق إيران رشقة صاروحية جديدة
عراقجي: إيران "لا تكن أي عداء" لدول الخليج
اعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، الاثنين، أن بلاده التي بدأت السبت شن ضربات انتقامية في الشرق الاوسط ردا على الهجوم الاسرائيلي الاميركي عليها، "لا تكن أي عداء" لدول الخليج.
وقال عراقجي خلال اتصال هاتفي بنظيره الصيني وانغ يي إن "ايران لا تكن أي عداء لدول الخليج الفارسي، وهي عازمة على مواصلة علاقات حسن الجوار معها".
وأكد الوزير الايراني كما نقلت عنه الخارجية أن "الرد الدفاعي لايران ضد القواعد العسكرية الاميركية.. ينبغي عدم اعتباره هجوما ايرانيا على هذه البلدان".
الجيش الإسرائيلي: تمديد حالة الطوارئ في المدن والبلدات الإسرائيلية حتى مساء السبت المقبل
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه مدد إغلاق المؤسسات التعليمية وأماكن العمل حتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ) السبت المقبل، مع استمرار الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "قيادة الجبهة الداخلية حدّثت الإرشادات الدفاعية حتى يوم السبت 7 آذار/مارس 2026 الساعة 20,00"، ممددا بذلك إرشادات سابقة.
وشدّد على أنه "وفقا لهذه الإرشادات، تُحظر التجمعات والأنشطة التعليمية وفتح أماكن العمل، باستثناء القطاعات الضرورية".
ترامب لـ "سي أن أن": لم نبدأ بعد في ضرب إيران بقوة والموجة الكبرى لم تحدث بعد
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات لشبكة "سي أن أن"، إن الولايات المتحدة "لم تبدأ بعد في توجيه ضربات قوية لإيران"، مشيرًا إلى أن "الموجة الكبرى لم تحدث حتى الآن".
وأضاف ترامب أنه "لا يرغب في أن يستمر الوضع في إيران لفترة طويلة".
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 500 هدف مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل
أعلن الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، مهاجمة 500 هدف على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، منذ بدء إيران تنفيذ ضربات ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي الذي بدأ السبت.
وقال الحرس الثوري في بيان، "منذ بداية النزاع، هاجم جنود القوات المسلّحة الإيرانية البواسل 60 هدفا استراتيجيا و500 هدف عسكري أميركي وتابع للكيان الصهيوني"، مشيرا إلى "إطلاق أكثر من 700 مسيّرة ومئات الصواريخ".
هيغسيث: لا جنود أميركيين في إيران لكننا مستعدون للذهاب الى أبعد ما يمكن
أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الاثنين، أن واشنطن لم ترسل أي قوات الى داخل إيران في إطار الهجوم المشترك الذي تشنّه مع إسرائيل، لكنه شدد على جاهزيتها للذهاب الى أبعد ما يمكن في المعركة، مشيرا إلى أنّ الحرب التي بدأت السبت قد تستمر نحو ستة أسابيع.
رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعد حزب الله بـ"ضربة مدمّرة"
توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاثنين، باستهداف "كل القادة والمجموعات الإرهابيين" في الشرق الأوسط، وتوجيه "ضربة مدمّرة" الى حزب الله في لبنان بعيد إطلاقه صواريخ نحو شمال الدولة العبرية.
وقال زامير بعدما بدأت إسرائيل ضربات واسعة في مناطق لبنانية مختلفة "لن نوقف هذه الحملة فقط بضرب إيران، بل أيضا بتلقي حزب الله ضربة مدمّرة".
وتابع "رسالتنا واضحة ويتردد صداها في أنحاء الشرق الأوسط: سنستهدف كل القادة الإرهابيين والمجموعات التي تنشأ لإيذائنا. لقد أثبتنا ذلك وسنواصل اثباته".
ماكرون يحذر من إمكان امتداد تداعيات حرب إيران "الى حدودنا"
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، "تحمل وستحمل معها حصتها من عدم الاستقرار واحتمال اندلاع تصعيد عند حدودنا"، وذلك في خطاب خصّصه للردع النووي الفرنسي.
وفي إشارته إلى المخاطر المرتبطة بـ"إيران التي لا تزال تمتلك قدرات نووية وبالستية لم تُدمَّر بعد"، أضاف أنه "سيعود إلى هذا الموضوع في الأيام المقبلة".
وكان ماكرون أعلن الأحد أن فرنسا ستعمل على "تعزيز جاهزيتها ودعمها الدفاعي" عقب الضربات الإيرانية على دول خليجية، ولا سيما الإمارات حيث أصيب أحد مستودعات قاعدة فرنسية.
السفارة الأميركية تجدّد دعوة رعاياها الى مغادرة لبنان "فورا"
جدّدت السفارة الأميركية، الإثنين، دعوة رعاياها الى مغادرة لبنان "فورا"، معتبرة أن الوضع "غير مستقر"، مع شنّ إسرائيل غارات على مناطق عدة، ردا على إطلاق حزب الله صواريخ نحو شمالها.
وأوردت السفارة في بيان "نحثّ المواطنين الأميركيين على عدم السفر إلى لبنان. وإذا كنتم داخل البلاد، فغادروا لبنان فورا ما دامت خيارات الرحلات الجوية التجارية لا تزال متاحة"، معتبرة أن "الوضع الأمني في لبنان غير مستقر وغير قابل للتنبؤ".
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت
ألمانيا سترسل طائرات الى السعودية وسلطنة عمان لإجلاء السياح
أعلن وزير الخارجية الالماني يوهان فاديفول الاثنين أن بلاده سترسل طائرات الى السعودية وسلطنة عمان لإجلاء السياح الذين علقوا في البلدين جراء الحرب في الشرق الاوسط.
وقال فاديفول "سنرسل طائرات الى الرياض ومسقط في أسرع ما يمكن للمجموعات الأكثر ضعفا"، لافتا الى أنه تواصل مع شركة لوفتهانزا لتنظيم الرحلات.
إعلام إيراني: وفاة أرملة المرشد الإيراني علي خامنئي متأثرة بجروح أصيبت بها
توفيت منصورة خوجسته باقرزاده، أرملة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قتل السبت جراء ضربات على مقره في طهران مع بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي، الاثنين متأثرة بجروح أصيبت بها، وفق وسائل اعلام ايرانية.
وأوردت وسائل عدة من بينها وكالة "تسنيم"، أن أرملة خامنئي التي كانت تبلغ (79 عاما)، دخلت في غيبوبة منذ إصابتها جراء الضربات.
وزير الحرب الأمريكي: لا جنود لنا على الأرض في إيران لكننا مستعدون للذهاب إلى أي مدى نحتاجه لتحقيق النصر
وانغ يؤكد لعراقجي دعم بكين لطهران "في الدفاع عن سيادتها" (إعلام رسمي صيني)
أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني عباس عراقجي أن بكين تدعم طهران "في الدفاع عن سيادتها" في مواجهة الهجوم الأميركي الإسرائيلي، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي الاثنين.
ونقلت قناة "سي سي تي في" الصينية أن وانغ قال لنظيره في اتصال هاتفي إن بكين "تقدّر الصداقة التقليدية بين الصين وإيران، وتدعم إيران في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية، وتدعم إيران في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
رئيس هيئة الأركان الأمريكي: عملنا على إخلاء قواعدنا من الموظفين والأفراد غير الأساسيين حرصا على سلامتهم
رئيس هيئة الأركان الأمريكي: لا يزال تدفق القوات الأمريكية مستمرا إلى منطقة الشرق الأوسط
رئيس هيئة الأركان الأمريكي: هذه ليست عملية تنتهي بين عشية وضحاها ونتوقع تكبد مزيد من الخسائر
وزير الحرب الأمريكي: هذه العملية ليست مثل حرب العراق أو حربا دون نهاية
قال وزير الدفاع الأمريكي إن العملية الجارية “ليست مثل حرب العراق ولا حرباً مفتوحة دون نهاية”، مؤكداً أنها تأتي ضمن إطار محدد الأهداف.
وأضاف أن الولايات المتحدة تنفذ “حملة جوية واسعة”، مشيراً إلى استخدام قاذفات استراتيجية ضمن العمليات.
واعتبر أن النظام الإيراني، الذي كان يردد شعارات معادية لواشنطن وتل أبيب، “تلقى رداً عسكرياً”، وفق تعبيره.
ودعا الوزير قوى الأمن الإيرانية إلى “تحديد موقفها واتخاذ قرارات بحكمة” في ظل التطورات الحالية.
كما أوضح أن عملية “الغضب الملحمي” تركز على تدمير قدرات إيران، مؤكداً أن طهران “لن تحصل على السلاح النووي”.
الخطوط التركية تلغي رحلاتها الى إيران والعراق وسوريا ولبنان والأردن حتى الجمعة (وزير)
وزير الحرب الأمريكي: هذه الحرب ليست لتغيير النظام في إيران لكن النظام تغير بالفعل والعالم صار أفضل
قال وزير الدفاع الأمريكي إن الرئيس دونالد ترمب وضع الولايات المتحدة في المقام الأول بعد 47 عاماً من التوتر مع إيران.
وأضاف أن النظام الإيراني “لا يمكن أن يحصل على سلاح نووي”، معتبراً أنه “متمسك بأوهام”.
وأكد أن هذه الحرب “ليست لتغيير النظام في إيران”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “النظام تغيّر بالفعل وأن العالم أصبح أفضل”.
كما أشار إلى أن إيران كانت تعمل على إنتاج صواريخ وطائرات مسيّرة بهدف تعزيز قدراتها المرتبطة بطموحاتها النووية.
وزير الحرب الأمريكي: النظام الإيراني المتمسك بالأوهام لا يمكن أن يحصل على السلاح النووي
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: قاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز B1 ضربت مواقع قيادة وسيطرة وصواريخ بالستية في إيران
قبرص تطالب بريطانيا بضمانات بعدم استخدام القاعدتين في أراضيها إلا لأغراض إنسانية
أعلنت قبرص الاثنين أنها ستطلب ضمانات من المملكة المتحدة بألا تستخدم القاعدتين البريطانيتين في أراضيها إلا لأغراض إنسانية، غداة تأكيد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن لندن ستجيز لواشنطن استخدام قواعدها في الحرب مع طهران.
وأفاد الناطق باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتمبيوتيس الصحافيين بأن نيقوسيا ستسعى للحصول على ضمانات واضحة بأن القاعدتين "لن تُستخدما في أي ظروف كانت لأي غرض غير الأغراض الإنسانية"، وذلك عقب الاعلان عن إسقاط مسيّرتين كانتا تستهدفان إحدى القاعدتين في وقت سابق الاثنين.
الجيش السعودي يرفع مستوى جاهزيته بعد استهداف مصفاة رأس تنورة
رفع الجيش السعودي مستوى جاهزيته الاثنين، على ما أفاد مصدر مقرّب من القوات المسلحة وكالة فرانس برس، وذلك بعد استهداف مصفاة رأس تنورة على شاطئ الخليج بمسيريتين.
وقال المصدر المقرّب من الجيش الذي فضل عدم ذكر اسمه إنّ "الجيش السعودي رفع مستوى جاهزيته"، وذلك بعيد إعلان اعتراض وتدمير مسيّرتين كانت تستهدفان مصفاة رأس تنورة النفطية في شرق البلاد.
وزارة الدفاع الإسرائيلية: طائرات شحن كبيرة محملة بالأسلحة والذخيرة ومعدات عسكرية بدأت بالوصول إلى إسرائيل
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن طائرات شحن كبيرة محمّلة بالأسلحة والذخيرة ومعدات عسكرية بدأت بالوصول إلى إسرائيل.
وأضافت أن الإمدادات العسكرية ستتزايد خلال الأيام المقبلة، في إطار الاستعداد للتعامل مع توسّع العمليات إلى جبهات أخرى.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: إيران على عكس الولايات المتحدة فقد هيأت نفسها لحرب طويلة
التلفزيون الإيراني يعلن إطلاق دفعة صواريخ جديدة على إسرائيل
أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي الاثنين إطلاق دفعة صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل، ردا على القصف الإسرائيلي الأميركي لإيران واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.
وقال التلفزيون قرابة الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر (12,00 ت غ)، نقلا عن بيان مقتضب للحرس الثوري، إن "الموجة الحادية عشرة من عملية الوعد الصادق-4 جارية، مع ضربات صاروخية وطائرات مسيّرة على أهداف في بئر السبع".
الاتحاد الأوروبي لا يرى مخاوف "فورية" على إمدادات الطاقة جراء الحرب مع إيران
أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط لا تُثير "مخاوف فورية" بشأن إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز.
وفي ما يتعلق بالغاز تحديدا، أكدت المتحدثة أن المخزونات الأوروبية كافية لتغطية احتياجات فصل الشتاء، ولا داعي لاتخاذ أي إجراءات طارئة. ويُتوقع إجراء تقييمات وطنية للطاقة الاثنين في بروكسل.
قبرص تعلن إخلاء مطار بافوس ومنطقة قاعدة أكروتيري البريطانية بعد رصد المسيّرات
أعلنت الداخلية القبرصية إخلاء مطار مدينة بافوس في غرب البلاد ومنطقة محيطة بقاعدة بريطانية، بعد رصد مسيّرات تتجه نحو الجزيرة المتوسطية.
وقالت الوزارة على منصة إكس "بعد معلومات تم تلقيها من الحرس الوطني، صدرت أوامر بإخلاء منطقة بلدية أكروتيري ومطار بافوس". وجاء ذلك بعدما تم اعتراض مسيّرتين متّجهتين نحو قاعدة أكروتيري في وقت سابق الاثنين.
القيادة المركزية الأمريكية: مقتل جندي أمريكي ما يرفع عدد القتلى في صفوف قواتنا إلى 4
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات القتالية الرئيسية لا تزال مستمرة، مؤكدة أن جهود الرد متواصلة.
وأضافت أن مقتل جندي أمريكي جديد يرفع عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية إلى أربعة.
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبنى ومحيطه في الضاحية الجنوبية لبيروت تمهيدا لقصفه
أنذر الجيش الإسرائيلي الإثنين سكان مبنى ومحيطه في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائه تمهيدا لقصفه، وذلك في ظل ضربات واسعة تشنّها الدولة العبرية بعد ساعات من إطلاق حزب الله صواريخ نحو شمالها.
وقال الجيش في بيان أرفقه بخارطة "إلى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في حي برج البراجنة... أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل الجيش بقوة". أضاف "عليكم إخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورا والابتعاد عنها".
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم قريبا في أنحاء لبنان بنى تحتية لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله
الحرس الثوري الإيراني: الموجة الـ11 من عملية الوعد الصادق 4 تتواصل بإطلاق صواريخ ومسيرات إلى أهداف ببئر السبع
قطر للطاقة: وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب هجوم عسكري على المرافق التشغيلية في مدينة راس لفان ومسيعيد
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهنا الجيش للعمل بقوة ضد حزب الله دون تحويل التركيز عن إيران
ترمب: ستارمر استغرق وقتا طويلا جدا قبل أن يغير رأيه بشأن السماح باستخدام قاعدة دييغو غارسيا
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، معتبراً أنه استغرق وقتًا طويلاً قبل أن يغيّر موقفه بشأن السماح باستخدام قاعدة دييغو غارسيا.
وقال ترمب إن ستارمر كان ينبغي أن يوافق في وقت مبكر على استخدام القاعدة، مشيراً إلى أن إيران “مسؤولة عن مقتل بريطانيين”، وفق تعبيره.
إخلاء قاعدة بريطانية في قبرص بعد دوي صفارات الإنذار (ا ف ب)
أُخيلت قاعدة بريطانية في قبرص الاثنين بعد دوي صفارات الإنذار، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.
وشوهدت حوالى 70 سيارة تغادر قاعدة أكروتيري على الساحل الجنوبي للجزيرة، بحسب ما أفاد المراسل الذي أضاف بأن معظمها كانت تحمل لوحات ترخيص مدنية. وتضم القاعدة مدنيين يعملون في الموقع إلى جانب عسكريين.
وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس القبرصي نيكوس خريستوديليدس تحطم طائرة مسيّرة إيرانية في القاعدة ذاتها، مع اتساع رقعة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في المنطقة.
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع إلى 17
بيان حكومي عراقي: عدم السماح لأي جهة بالقيام بعمليات تؤدي إلى زج العراق في الصراعات القائمة
أكدت الحكومة العراقية أنها لن تسمح لأي جهة بتنفيذ عمليات من شأنها زج العراق في الصراعات القائمة.
وجددت في بيان لها توجيه الأوامر إلى الأجهزة الأمنية بضرورة التصدي ومواجهة أي عمل قد يؤدي إلى زعزعة الأمن.
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط صاروخ في بئر السبع إلى 17
القيادة المركزية الأمريكية: الدفاعات الجوية الكويتية أسقطت المقاتلات عن طريق الخطأ خلال عمليات قتال نشطة
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الدفاعات الجوية الكويتية أسقطت طائرات مقاتلة عن طريق الخطأ خلال عمليات قتالية نشطة.
وأوضحت أن ثلاث طائرات أمريكية سقطت فوق الكويت نتيجة نيران صديقة.
الرئيس الإيراني يعّين الضابط في الحرس الثوري مجيد إبن الرضا وزير دفاع بالانابة
دوي انفجار قوي في طهران
سمع دوي انفجارات كبيرة في أنحاء عدة من طهران، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس، في ثالث أيام الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية.
وأدت الانفجارات الى اهتزاز مبانٍ في وسط طهران، وسُمعت أصداؤها في شرق العاصمة، وفق الصحافيين. ولم تتضح على الفور طبيعة هذه الضربات وأهدافها.
أوروبا لا تتوقع تأثيرًا "فوريًا" على إمداداتها من النفط جراء حرب إيران
قالت المفوضية الأوروبية في رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة إلى حكومات التكتل، واطلعت عليها رويترز اليوم الإثنين، إنها لا تتوقع أي تأثير فوري على أمن إمدادات النفط للاتحاد الأوروبي جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وجاء في رسالة المفوضية: "في هذه المرحلة، لا نتوقع أي تأثير فوري على أمن إمدادات النفط".
الإسعاف الإسرائيلي: جريحان في بئر السبع إثر سقوط شظايا صواريخ إيرانية
وزارة الدفاع القطرية: تعرض أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية لهجوم بمسيرة إيرانية
فور دير لايين تدعو الى تجنّب اتساع نطاق النزاع مع إيران
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين الى بذل كل الجهود من أجل تفادي "اتساع نطاق النزاع" في الشرق الأوسط في ظل الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ورد طهران عليها.
ونددت فون دير لايين "بأشد العبارات" بـ"الهجمات غير المسؤولة" التي تنفذها إيران نحو دول في المنطقة، خصوصا استهداف مصفاة نفط سعودية وقاعدة جوية بريطانية في قبرص.
وكالة الصحافة الفرنسية: مقتل شخص في استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان
#عاجل /
تعرضت ناقلة النفط (MKD VYOM) التي ترفع علم جمهورية جزر مارشال لهجوم بواسطة زورق مسير، وذلك على بعد (٥٢) ميلاً بحريًّا قبالة سواحل محافظة #مسقط. وكانت الناقلة تحمل ما يقارب (٥٩٤٦٣) طنًّا متريًّا من الحمولة، وقد أسفر الهجوم عن اندلاع حريق وانفجار في غرفة المحركات الرئيسة،…
الجيش الإسرائيلي: لا يوجد شيء على الأرض يبرر شن هجوم بري على لبنان في المستقبل القريب
قال الجيش الإسرائيلي الإثنين إنه لا يوجد سبب لشن غزو بري على لبنان "في المستقبل القريب"، وذلك بعد تنفيذ حزب الله المدعوم من إيران ضربات على شمال إسرائيل ليلا.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستجتاح الأراضي اللبنانية، قال المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني للصحافيين "لا يوجد شيء على الأرض يبرر شن هجوم بري ... في المستقبل القريب".
وأضاف "على المدى القصير، في الوقت الحالي، الجواب لا".
وكالة تسنيم نقلًا عن مصدر إيراني: الحرس الثوري يعلن استهدافه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومقر قائد القوات الجوية ضمن الموجة العاشرة
أفادت وكالة “تسنيم”، نقلًا عن مصدر إيراني، بأن الحرس الثوري أعلن استهداف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى جانب مقر قائد القوات الجوية، ضمن ما وصفها بـ“الموجة العاشرة” من الهجمات.
المكتب الإعلامي لرأس الخيمة: تعاملنا مع حادث ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض ناجح لطائرة مسيرة دون إصابات
الرئيس الإيراني: كلفت جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بمواصلة تقديم الخدمات حتى نهاية الحرب
هيئة الطيران المدني الأردنية: إغلاق جزئي ومؤقت للأجواء الأردنية
وكالة مهر الإيرانية: مقتل عدد من عناصر حرس الحدود في قصف أحد مقار حرس الحدود البحرية في ميناء جاسك
شركة شيفرون: تلقينا تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بإيقاف الإنتاج في منصة إنتاج الغاز في حقل ليفياثان
بيان مشترك لقطر والسعودية والبحرين والأردن والكويت والإمارات والولايات المتحدة: التصرفات الإيرانية تصعيد خطير ونؤكد حقنا في الدفاع عن النفس
أصدرت كل من قطر والسعودية والبحرين والأردن والكويت والإمارات، إلى جانب الولايات المتحدة، بيانًا مشتركًا اعتبرت فيه أن التصرفات الإيرانية تمثل “تصعيدًا خطيرًا”، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس.
وأدان البيان استهداف المدنيين، واصفًا ذلك بأنه “سلوك متهور”.
كما شددت الدول الموقعة على إدانتها للهجمات الإيرانية “العشوائية”، في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة.
المتحدث باسم الخارجية القطرية لسي إن إن: إيران استهدفت بنى تحتية مدنية بما فيها مطار حمد الدولي وعلى إيران أن تدفع ثمن الهجوم السافر على شعبنا
الكرملين: المحادثات الأمريكية الإيرانية كانت تحرز تقدما لكن الوضع انزلق بعد ذلك إلى عدوان صريح
وزارة الطاقة السعودية تعلن إيقاف "بعض الوحدات التشغيلية" في مصفاة رأس تنورة
أعلنت وزارة الطاقة السعودية الاثنين إيقاف "بعض الوحدات التشغيلية" في مصفاة رأس تنورة على شاطئ الخليج "بصورة احترازية" بعد استهدافها واندلاع حريق بها في هجوم بمسيريتين إيرانيتين.
وقالت الوزارة في بيان "تم إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة بصورة احترازية، دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية".
الجيش الإسرائيلي: نفذنا عملية عسكرية دقيقة استهدفت أحد كبار عناصر حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
تجدد الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية
شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جديدة على منطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية
الجيش الإسرائيلي يقول إنه يضرب أهدافا في إيران ولبنان بالتزامن
أكد الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه ينفذ ضربات على إيران ولبنان بالتزامن، محذراً حزب الله من أنه "سيدفع ثمناً باهظاً" بعد شنه ضربات على شمال الدولة العبرية.
وقال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين في إحاطة صحافية "في هذه اللحظة، مئات من طائرات سلاح الجو تضرب في لبنان وإيران بالتزامن".
وأضاف "بدأ حزب الله ليلة أمس بإطلاق النار، هو يعرف ما الذي يفعله، حذرناه، وسيدفع ثمن ذلك باهظا".
وزيرة الخارجية البريطانية: طائرة مسيرة أصابت مدرج قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص
فرنسا مستعدة لـ"المشاركة" في الدفاع عن دول الخليج والأردن (وزير الخارجية)
إيران تتبنى إسقاط الطائرة الأمريكية من طراز إف-15 عند الحدود مع الكويت
أعلنت إيران رسميًا تبنيها عملية إسقاط الطائرة الأمريكية من طراز إف-15 عند الحدود مع الكويت.
ونقل التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء بأنه تم "إسقاط مقاتلة أمريكية معادية من طراز F15 عند الحدود مع الكويت".
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نحاول التواصل مع هيئة الطاقة النووية الإيرانية دون رد
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أنه لا توجد مؤشرات على تعرض أي من المنشآت النووية الإيرانية للتدمير أو الإصابة.
وأضاف غروسي أن الوكالة تحاول التواصل مع هيئة الطاقة النووية الإيرانية، من دون تلقي أي رد حتى الآن.
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 22% على خلفية حرب إيران
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 20 في المئة الاثنين اثر المخاوف من إمكانية تسبب حرب إيران في قطع الإمدادات من منطقة الخليج، لا سيما قطر.
وارتفعت أسعار عقد "تي تي إف" للغاز الطبيعي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، إلى 38,885 يورو، بعدما ارتفعت في وقت سابق بأكثر من 22 في المئة.
ورغم الزيادة، ما زالت الأسعار أدنى من المستوى الذي وصلت إليه في كانون الثاني/يناير.
الرئيس الإسرائيلي خلال تفقده موقع سقوط صاروخ في بيت شيمش: نشهد كارثة مروعة تظهر بوضوح مدى شراسة عدونا وقسوته
متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يعلن اعتراض مسيّرتيْن حاولتا مهاجمة مصفاة تنورة صباح الاثنين ويعترف بنشوب حريق محدود في المصفاة
مقتل 35 شخصا في الضربات الأميركية الإسرائيلية على محافظة فارس في جنوب إيران (إعلام)
قتل 35 شخصا في محافظة فارس في جنوب إيران منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي السبت، بحسب ما ذكرت وكالة تسنيم الاثنين.
وقالت الوكالة إن الحصيلة مرشحة للارتفاع "مع تواصل الهجمات الجويّة للعدو".
مشاهد لإصابة أرامكو في السعودية
JUST IN: 🇸🇦 Iran strikes Saudi Arabia's Aramco Ras Tanura oil refinery.
الهلال الأحمر الإيراني يعلن مقتل 555 شخصا منذ بداية الحرب
الصين تدعو لوقف إطلاق النار والتحرّك دبلوماسيا لوضع حد للنزاع في الشرق الأوسط
دعت الصين الاثنين إلى وقف إطلاق النار والتحرّك دبلوماسيا في الشرق الأوسط لوضع حد للحرب الإسرائيلية الأميركية مع إيران المستمرة لليوم الثالث على التوالي.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي إن "المهمة الأكثر إلحاحا هي وقف العمليات العسكرية ومنع اتساع رقعة الصراع"، داعية إلى "حل عبر الحوار والتفاوض".
وأفادت بأن مواطنا صينيا قتل في طهران حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات في إطار الهجوم الذي أدى إلى مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والذي ترد عليه إيران بضرب مدن في دول الخليج بصورة خاصة.
وأضافت بأن "وزارة الخارجية وجّهت السفارة الصينية في إيران بتقديم المساعدة للشخص المعني وعائلته"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وزير الدفاع الإسرائيلي: من يسير في طريق علي خامنئي سيلقى المصير ذاته وأمين عام حزب الله نعيم قاسم بات هدفًا لنا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حزب الله “سيدفع ثمناً باهظاً” على إطلاق النار باتجاه إسرائيل، في ظل التصعيد القائم على الجبهة اللبنانية.
وأضاف كاتس أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم “أصبح هدفاً للتصفية”، وفق تعبيره.
كما حذّر من أن “كل من يسير في طريق علي خامنئي سيلقى المصير ذاته”، في إشارة إلى تداعيات الانخراط في المواجهة.
ארגון הטרור חיזבאללה ישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל, ונעים קאסם מזכ"ל החיזבאללה, שהחליט על הירי בלחץ איראן - הוא מעכשיו מטרה מסומנת לסיכול.
מי שהולך בדרכו של חמינאי ימצא את עצמו במהרה יחד איתו במעמקי הגיהינום עם כלל מסוכלי ציר הרשע.
לא נחזור לכללי הירי של לפני ה-7 באוקטובר…
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنهاجم أهدافا في لبنان بعد دخول حزب الله على خط المواجهة
أعلن الجيش الإسرائيلي استعداده للتعامل مع مختلف السيناريوهات على صعيدي الهجوم والدفاع وعلى جميع الجبهات، في ظل تصاعد التطورات الميدانية في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة العسكرية كانت قد حذّرت حزب الله سابقًا من أنه “سيدفع ثمنًا باهظًا”، في إشارة إلى تداعيات دخوله على خط المواجهة.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى إمكانية استمرار العمليات العسكرية لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع، مؤكداً أن الجيش سيواصل استهداف مواقع داخل لبنان.
كما أشار إلى أن خيار تنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية لا يزال قيد البحث، في إطار الخطط العسكرية المطروحة.
وشدد المتحدث على أن الحملة العسكرية “ستستمر مهما تطلب الأمر”، في ظل ما وصفه بتصعيد متعدد الجبهات.
ضربات جديدة تستهدف قاعدة جرف النصر في جنوب العراق
طالت ضربات جديدة صباح الإثنين قاعدة جرف النصر التي يتواجد فيها فصيل كتائب حزب الله في جنوب العراق، فيما واصلت المسيّرات محاولة استهداف مصالح أميركية في مدينة أربيل في شمال البلاد.
وقال مصدر في كتائب حزب الله لوكالة فرانس برس "استهدفت ثلاث ضربات جرف النصر" صباح الاثنين، بعد سلسلة غارات تعرضت لها القاعدة منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.
وزيرة الخارجية البريطانية تؤكد أن مسيّرة أصابت مدرج القاعدة البريطانية في قبرص
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الاثنين أن مسيّرة أصابت مدرج قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص.
وقالت لشبكة "سكاي نيوز" "إنها ضربة بمسيّرة استهدفت تحديدا مدرج المطار.. لا يمكننا تقديم مزيد من المعلومات والتفاصيل في الوقت الحاضر، لكن بالطبع يجري اتّخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في محيط القاعدة".
رويترز عن مصادر عراقية: ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي في جرف الصخر دون وقوع إصابات
مقتل 35 شخصا في الضربات الأميركية الإسرائيلية على محافظة فارس في جنوب إيران (إعلام)
الاتحاد الأوروبي يعلن وقوفه بجانب أعضائه بوجه "أي تهديد" بعد تحطم مسيّرة إيرانية في قاعدة بريطانية في قبرص
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وقوف التكتل إلى جانب دوله الأعضاء بعدما تحطّمت مسيّرة إيرانية في قاعدة بريطانية في قبرص.
وقالت "بالرغم من أن جمهورية قبرص لم تكن هي المستهدفة، إلا أنني أوضح: نقف بشكل جماعي وحازم وقاطع مع دولنا الأعضاء في مواجهة أي تهديد".
I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.

While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand…
While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand…
علي لاريجاني في تغريدة على منصة إكس: ترامب خان مبدأ أمريكا أولا " وها هو الآن يعتنق "مبدأ إسرائيل أولا"
TRUMP HAS BETRAYED "AMERICA FIRST" TO ADOPT "ISRAEL FIRST."
وزارة الدفاع الكويتية: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، مؤكدة نجاة جميع أفراد أطقمها.
وأضافت الوزارة أنها تنسّق مع القوات الأمريكية للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة بشكل مشترك.
Footage shows an F-15 crashing west of Al Jahra, Kuwait. Cause (malfunction vs. shoot-down) is currently unknown. Both pilots apppear to have ejected and survived. Geolocated the crash site geolocated to west of Al Jahra in Kuwait (see tweets below).
وحدة الحوسبة السحابية في أمازون تسجّل مشكلات في مراكز بيانات البحرين والإمارات وسط ضربات إيرانية
أفادت وحدة الحوسبة السحابية التابعة لشركة أمازون بأن مراكز بياناتها في البحرين والإمارات العربية المتحدة واجهت مشكلات في الاتصال يوم الإثنين، وذلك في ظل ضربات إيرانية في المنطقة جاءت ردًا على ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران.
وشملت الضربات الإيرانية مطارات وموانئ ومناطق سكنية في أنحاء مختلفة من منطقة الخليج.
كما بقيت إحدى مناطق خدمات AWS في الإمارات من دون كهرباء حتى يوم الإثنين، بعد أن أعلنت الشركة أن “أجسامًا” أصابت مركز البيانات، ما أدى إلى حدوث شرارات واندلاع حريق.
رويترز عن مصدر: إغلاق مصفاة تابعة لأرامكو السعودية في رأس تنورة كإجراء احترازي بعد تعرضها لهجوم بمسيرة
تركيا تعلن تعليق عمليات العبور اليومية عند الحدود مع إيران
علّقت تركيا وإيران عمليات العبور اليومية للحدود بين الطرفين عند ثلاثة معابر حدودية، بحسب ما أعلن وزير التجارة التركي الاثنين.
وقال الوزير عمر بولاط على "إكس" "تم تعليق عبور المسافرين في اليوم نفسه عند جميع البوابات الجمركية الثلاث بشكل متبادل"، مضيفا أنه "لا يوجد وضع استثنائي" عند البوابات.
وأضاف بأن "إيران تسمح لمواطنيها بدخول بلدهم عبر تركيا.. نسمح نحن أيضا بدخول مواطنينا ومواطني بلدان ثالثة إلى بلدنا من إيران".
موقع واللا الإسرائيلي عن مصادر: وحدات من شعبة الاستخبارات بدأت بتجنيد قوات احتياط استعدادا لاتساع رقعة الحرب
غارات إسرائيلية على محيط بلدات بيوت السياد والسماعية والمنصوري جنوبي لبنان.
المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء في إيران: حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تعرضت لهجوم بـ4 صواريخ كروز ما أجبرها على الفرار من مكانها
أعلن المتحدث باسم قيادة “خاتم الأنبياء” في إيران تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع وقوات أمريكية في منطقة الخليج، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وقال المتحدث إن القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت “خرجت عن الخدمة”، مشيراً إلى استهدافها ضمن العمليات التي نُفذت مؤخراً.
وأضاف أن حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” تعرّضت لهجوم بأربعة صواريخ كروز، ما دفعها إلى مغادرة موقعها عقب الضربة، وفق تعبيره.
كما أعلن المتحدث عن تدمير ثلاث منشآت تابعة للبحرية الأمريكية في الكويت، مشيراً إلى أن القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين تعرّضت بدورها لهجوم بواسطة أربع طائرات مسيّرة.
وفي سياق متصل، أفاد بإصابة ثلاث ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في مياه الخليج ومضيق هرمز، نتيجة العمليات التي نفذتها القوات الإيرانية.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: بدء معركة هجومية ضد حزب الله والاستعداد لأيام من القتال
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بدء معركة هجومية ضد حزب الله في لبنان، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد لعدة أيام من القتال.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عملياتها وفق خطط عسكرية معدّة مسبقًا، في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية.
#عاجل 🔸رئيس الأركان: أطلقنا معركة هجومية ضد حزب الله
🔸الجنرال ايال زامير في تقييم الوضع مع قادةهيئة الأركان: لقد اطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله. لسنا فقط بالخطوط الدفاعية بل ننطلق إلى الهجوم. يجب الاستعداد لايام عديدة من القتال، نحن بحاجة إلى استعدادات دفاعية قوية،… pic.twitter.com/sNYm6TYkPv
إعلام: إصابة مبان سكنية في غرب إيران في قصف صاروخي
أصيبت مبان سكنية عدة في غرب إيران الإثنين في قصف صاروخي، على ما أوردت وسائل إعلام.
رويترز: دخان يتصاعد من محيط السفارة الأميركية في الكويت
الصحة اللبنانية: 31 شهيدًا و149 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية
الجيش الإسرائيلي: سنكثف الغارات على لبنان
حذر الجيش الإسرائيلي الإثنين بأنه يعتزم "تكثيف" غاراته على لبنان ردًا على إطلاق حزب الله صواريخ ومسيرات على إسرائيل ردًا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وقال قائد القيادة الشمالية الجنرال رافي ميلو في بيان عسكري عبر تلغرام: إن "الضربات ستتواصل وستزداد كثافة" متوعدًا حزب الله بـ"دفع ثمن باهظ" لدعمه لطهران، حسب قوله.
لاريجاني: ترمب جلب الفوضى إلى المنطقة بآمال كاذبة
قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب جلب الفوضى إلى المنطقة بآمال كاذبة، والآن هو قلق بشأن تزايد الخسائر في صفوف قواته.
وأضاف لن نتفاوض مع الولايات المتحدة.
عون: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان يستهدف كل الجهود التي بذلتها الدولة
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان يستهدف كل الجهود والمساعي التي بذلتها الدولة لإبقاء البلاد بعيدًا عما تشهده المنطقة من مواجهات عسكرية خطيرة.
وأضاف: "إننا إذ ندين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، ننبه إلى أن التمادي في استعمال لبنان مجددًا منصة لحروب إسناد لا علاقة لنا بها سوف يعرض وطننا مرة أخرى لمخاطر تتحمل مسؤولية وقوعها الجهات التي تجاهلت الدعوات المتكررة للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد، وهذا أمر لن تسمح الدولة بتكراره.
غارات إسرائيلية أميركية على مدن إيرانية
أفاد التلفزيون الإيراني أن غارات جوية مشتركة نفذتها قوات إسرائيلية وأميركية استهدفت فجر اليوم عدة مدن إيرانية، منها طهران وأصفهان ويزد وخوستان.