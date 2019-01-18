الشرطة النرويجية تعتقل مشتبها به روسياً أراد قتل العديد من المواطنين

تحقق الشرطة النرويجية في دوافع قيام مواطن روسي بعملية طعن في أوسلو وفيما إذا كان ذلك عملاً "إرهابياً" محتملاً سيما بعد اعترافات أولية أدلى بها، وقال فيها إنه كان ينوي قتل الكثير من الناس.

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حسب رئيس جهاز الأمن التابع للشرطة النرويجية الجمعة فإن "هجوماً بسكين داخل سوبرماركت في أوسلو وقع يوم الخميس، نفذه مشتبه/ به وهو شاب روسي في العشرين من عمره، اعتقل بعد فترة وجيزة. ويجري التحقيق به باحتمال كونه فعلاً إرهابياً". موضحاً أن الرجل قال خلال استجواب إنه يريد أن يقتل العديد من الناس وهذا كان عملاً من أعمال الإرهاب.

وقال بينديكت بيورنلاند في مؤتمر صحفي إن الشرطة تحقق في روابط محتملة للتطرف الإسلامي، وأضافت أن الضحية في المستشفى بوضع صحي خطير.