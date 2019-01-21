عضو بمجلس الاتحاد الروسي: سفن أمريكا بالبحر الأسود يجب أن تبقى على مبعدة

قال ألكسي بوشكوف، العضو البارز بمجلس الاتحاد الروسي، إن إبحار سفن حربية أمريكية بالبحر الأسود ليس له علاقة بأمن الولايات المتحدة وإنما هو بدافع السياسة الداخلية، مشيرا إلى أن السفن يجب أن تبقى بعيدا عن ساحل روسيا.

كانت المدمرة الأمريكية دونالد كوك المزودة بصواريخ موجهة قد بدأت التحرك صوب البحر الأسود يوم السبت "لإجراء عمليات أمن بحرية وتعزيز الاستقرار البحري الإقليمي والاستعداد المشترك ورفع القدرات البحرية"، وفق ما ورد في بيان للبحرية الأمريكية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مركز قيادة الدفاع الوطني الروسي قوله إن الأسطول الروسي في البحر الأسود بدأ يتابع تحركات المدمرة بمجرد دخولها المنطقة.

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وكتب بوشكوف، عضو لجنة سياسة الإعلام بمجلس الاتحاد الروسي، على حسابه على تويتر الأحد "باتت زيارات السفن الحربية الأمريكية للبحر الأسود متكررة. هذه الزيارات لا صلة لها بالأمن الأمريكي".

وأضاف "هم يتباهون بعَلَمهم، ويرسلون إلينا بإشارة، ويسترضون أعضاء برلمانهم الذين يطالبون بإرسال أسطول عسكري كامل إلى البحر الأسود. يجب أن يبقوا بعيدا عن سواحلنا".

وجددت محكمة في روسيا هذا الأسبوع حبس 24 بحارا أوكرانيا احتجزتهم موسكو هم وسفنهم في نوفمبر تشرين الثاني في مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف. وهم متهمون بدخول مياه إقليمية روسية بشكل غير مشروع.

وقال ماثيو جيه باول قائد المدمرة دونالد كوك في بيان "دخولنا البحر الأسود سيظهر قدرة البحرية على تضافر العمل لتتبع الأهداف الأمنية المشتركة وسيمكننا من التعامل بفاعلية مع أي أزمات مستقبلية أو ردع أي عدوان".