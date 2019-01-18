شاهد: علماء يعيدون إحياء زاحف منقرض عمره 290 مليون سنة

أمضى جون نياكاتورا، عالم الأحياء التطوري في جامعة هومبولت الألمانية، سنوات عديدة في دراسة حفريات عمرها 290 مليون سنة تم إيجادها في ألمانيا، تعود لزاحف بدائي نباتي اسمه العلمي أوروباتيس بابستي،

الزاحف مشى على اليابسة قبل الديناصورات بحوالي خمسين مليون سنة، وهو يعتمد في حركته على أطرافه الأربعة ويعتقد العلماء أنه سلف مشترك لعدة أنواع من الحيوانات التي تعيش في يومنا هذا على اليابسة.

نياكاتورا تعاون مع مجموعة من خبراء الروبوتات لتصنيع نموذج آلي من الزاحف يتحرك بواسطة جهاز محاكاة يعتمد على تتبع آثار أقدام الحيوان التي وجدت قريبا من موقع الحفريات.

يأمل نياكاتورا بأن تتيح هذه التقنية المزيد من المعلومات حول حركة الزواحف البدائية التي كانت يوما تجوب اليابسة على كوكبنا، وربما حول الأسباب التي أدت إلى انقراضها أو تطورها إلى أنواع أخرى.

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