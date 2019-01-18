"ريان إير" تخفّض من توقعاتها بشأن الأرباح

تراجعت أسهم شركة الطيران ريان إير التي تتخذ من أيرلندا مقراً لها، وتتوقع أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا أن تصل أرباحها للعام المالي الحالي والممتد لغاية الحادي والثلاثين من شهر آذار/مارس المقبل، بما يتراوح بين مليار وبين ومليار ومئة مليون يورو.
وكانت التقديرات السابقة للعام المالي الحالي سجّلت ارباحاً تبلغ مليار ومئة مليون إلى مليار ومئتي مليون يورو.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريان اير مايكل أوليري: إن من الممكن خفض توقعات الأرباح مستقبلاً في ظل عدم اليقين بشأن ظروف مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي والمقررة في نهاية شهر آذار/مارس القادم.
وأضاف: "على الرغم من أن لدينا رؤية واقعية عبر الحجوزات المستقبلية للربع الرابع، لا يمكننا استبعاد المزيد من التخفيضات في أسعار تذاكر السفر"، في إشارة إلى الى اضراب الرؤية بشأن بريكست.
وتعرضت أرباح ريان اير لهزات إثر الإضرابات التي شهدتها عديد من المطارات الأوروبية خلال العام الماضي، ما أجبرها على إلغاء الرحلات الجوية مما أثر على الاف الركاب، كما أنها رفعت من أجور موظفيها بضغط من النقابات.
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