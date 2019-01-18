"ريان إير" تخفّض من توقعاتها بشأن الأرباح

تراجعت أسهم شركة الطيران ريان إير التي تتخذ من أيرلندا مقراً لها، وتتوقع أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا أن تصل أرباحها للعام المالي الحالي والممتد لغاية الحادي والثلاثين من شهر آذار/مارس المقبل، بما يتراوح بين مليار وبين ومليار ومئة مليون يورو.

وكانت التقديرات السابقة للعام المالي الحالي سجّلت ارباحاً تبلغ مليار ومئة مليون إلى مليار ومئتي مليون يورو.