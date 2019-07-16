ريان إير تعلن غلق قواعد جوية خاصة بها بسبب مشاكل طائرات بوينغ 737 ماكس

أعلنت شركة النقل الجوي المنخفض التكلفة ريان إير الثلاثاء أنها ستغلق قواعدها في بعض المطارات هذا الشتاء على أن تستمر العملية بحلول صيف العام 2020 بسبب تأجيل تسليم طائرات بوينغ 737 ماكس الممنوعة من الطيران بعد حادثين تحطم.

وقالت المجموعة الأيرلندية التي تعد واحدة من أكبر شركات الطيران في أوروبا، إن التسليم المتوقع لطائرة بوينغ 737 ماكس 200 قد تأخر لأنه يتعين اعتماد الطائرات من هذا الطراز من قبل السلطات الأمريكية والأوروبية. ونتيجة لهذا تتوقع ريان إير حاليا استلام 30 طائرة فقط بحلول شهر مايو/ أيار 2020 من مجموع 58 طائرة كان مخطط لتسلمها. وأضاف بيان ريان إير "هذا النقص سيجبرنا على تقليص نشاطنا في بعض القواعد وغلق أخرى بحلول صيف العام 2020".

وكانت ريان إير قد قدمت طلبية شراء 135 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس 200 وأودعت طلبا آخر بخيار يشمل 75 طائرة آخرى.

هذا ويتكون أسطول ريان إير الجوي أساسا من طائرات أمريكية الصنع منها 450 طائرة بوينغ 737-800.

وتابعت شركة ريان إير قولها إن هذه الخطوة ستؤثر أيضًا على الوظائف، بفعل غلق بعض القواعد و تخفيض النشاط في قواعد آخرى. وبفعل هذا القرار، خفض العملاق الإيرلندي كذلك من توقعاته إلى 3 في المائة من الركاب بحلول الصيف المقبل بعدما كانت تطمح لنقل 7 في المائة.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

بوينغ تغرق في أزمة

وتصطدم الشركة الأمريكية بوينغ بأزمة حادة منذ أن تم إطلاق طائرة 737 ماكس التي كانت رائدة في جميع أنحاء العالم بعد تحطم الطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية في مارس/ أذار الماضي. هذا الحادث يأتي بعد بضعة أشهر فقط من سقوط طائرة آخرى من نفس الطراز تابعة لشركة أسد إير، في إندونيسيا خلفت 346 قتيلاً.

هذا، كما قررت شركة الطيران السعودية المنخفضة التكلفة فلاي ديل إلغاء طلبية شراء حوالي 50 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس واستبدالها بطائرات إيرباص أ 320 نيو.