مقتل 2 من الرهبان البوذيين في هجوم مسلح على معبد في تايلاند

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قتل مسلحون مجهولون 2 من الرهبان البوذيين بالرصاص وأصابوا اثنين آخرين في هجوم على معبد في جنوب تايلاند ذي الأغلبية المسلمة في أول حادث يسفر عن مقتل رهبان بوذيين منذ أكثر من ثلاثة أعوام في المنطقة المضطربة.

وقالت الشرطة إن رئيس المعبد ونائبه قتلا عندما اقتحم ستة أشخاص على الأقل، يعتقد أنهم تخفوا في أزياء قوة أمن حكومية، معبد راتانوباب في إقليم ناراثيوات وفتحوا النار في وقت متأخر يوم الجمعة.