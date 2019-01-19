قتل مسلحون مجهولون 2 من الرهبان البوذيين بالرصاص وأصابوا اثنين آخرين في هجوم على معبد في جنوب تايلاند ذي الأغلبية المسلمة في أول حادث يسفر عن مقتل رهبان بوذيين منذ أكثر من ثلاثة أعوام في المنطقة المضطربة.
مقتل 2 من الرهبان البوذيين في هجوم مسلح على معبد في تايلاند
وقالت الشرطة إن رئيس المعبد ونائبه قتلا عندما اقتحم ستة أشخاص على الأقل، يعتقد أنهم تخفوا في أزياء قوة أمن حكومية، معبد راتانوباب في إقليم ناراثيوات وفتحوا النار في وقت متأخر يوم الجمعة.
وندد رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا ورجال دين بالهجوم الذي وقع في إقليم تقطنه أغلبية من الملايو والذي يشهد تمردا طويل الأمد ضد الحكومة التايلاندية.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "يندد رئيس الوزراء بهذا العمل المشين ويوجه المسؤولين بإجراء تحقيق سريع حول الحادث وضبط الجناة".
كما ندد زعماء مسلمون بإطلاق النار على الرهبان البوذيين.
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وقال مكتب شيخ الإسلام الذي يمثل الأقلية المسلمة في تايلاند في بيان "نحث مرتكبي العنف في الأقاليم الحدودية الجنوبية من جميع الأطراف على الامتناع عن قتل الأبرياء ورجال الدين".
في حين لايزال الجناة طلقاء حسب الشرطة.