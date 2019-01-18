جولة 360° داخل إحدى المدارس الأردنية للتعرف على برنامج التعليم الشامل

مدرسة خولة بنت الأزور الواقعة شمال العاصمة عمّان، هي مثال للتعليم الشامل الذي يتلقاه أطفال الأردن واللاجئون السوريون في هذا البلد. التلاميذ الأصحاء والذين يعانون من إعاقات يتشاركون الصفوف المدرسية لتلقي كل ما يحتاجونه من دعم أكاديمي وتقني.

برنامج التعليم الشامل قدمته منظمة ميرسي كوربس العالمية بتمويل من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية.

نائبة مدير البرامج في هذه المنظمة، ميساء أسمر، استقبلتنا لتخبرنا عن هذا البرنامج. وقالت "برنامج التعليم الشامل يعمل وفق ثلاثة أسس وهي المدرسة، الأهالي والمجتمع المحلي، والأطفال ذوو الإعاقات. بالنسبة للمدارس تتم مساعدتها من خلال تأهيل وتقوية قدرات معلميها، وتأمين التجهيزات والأدوات التربوية والتقنيات المساعدة. أما بالنسبة للأهالي والمجتمع المحلي، فتجري مساعدتهم من خلال التوعية. وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقات، تُؤمن لهم التجهيزات اللازمة وجلسات إعادة التأهيل واندماجهم داخل الصفوف بمساندة معلمين ودعم مدرسي".