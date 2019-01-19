إندونيسيا تطلق سراح رجل الدين أبو بكر باعشير العقل المدبر لتفجيرات بالي

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إنه سيتم إطلاق سراح رجل الدين المتشدد أبو بكر باعشير الذي يعتقد أنه العقل المدبر لتفجيرات بالي في العام 2002 قبل انقضاء فترة عقوبته لدواع إنسانية.

ويعتبر باعشير (81 عاما) الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية المتشددة وأدين في العام 2010 بموجب قوانين مكافحة الإرهاب لصلته بمعسكرات تدريب للمتشددين في إقليم اتشيه وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاما.

ويواجه الرئيس ويدودو، الذي يسعى للترشح للرئاسة مجددا في أبريل نيسان، انتقادات من خصومه الذين يشككون في توجهاته الإسلامية ويتهمونه بدعم "تجريم" رجال الدين.

وذكر بيان من وزارة الشؤون الاجتماعية أن ويدودو قال للصحفيين عن سبب إطلاق سراح باعشير "السبب الأول إنساني، إنه مسن وأخذنا حالته الصحية أيضا في الاعتبار".

وأشار ويدودو أيضا لدواع أمنية لكنه لم يفسر ذلك.

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ويوجد عشرات الأستراليين ضمن أكثر من 200 شخص قتلوا في تفجيرات ملاه ليلية في بالي في العام 2002 وحذرت أستراليا فيما سبق من إبداء أي تسامح مع باعشير.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم السبت إنه يتواصل مع الحكومة‭ ‬الإندونيسية.

وقال موريسون للصحفيين في ملبورن "موقف أستراليا بهذا الشأن لم يتغير. عبرنا دائما عن تحفظنا الشديد".

ولم يتضح حتى الآن موعد إطلاق سراح باعشير المسجون في بوجور وهي مدينة قريبة من العاصمة جاكرتا، كما لم تتضح شروط الإفراج عنه.

وقال محامو باعشير إنه مؤهل لإطلاق السراح قبل انقضاء المدة بعدما قضى أكثر من ثلث فترة عقوبته في السجن لكنه رفض توقيع وثائق بشأن تفاصيل شروط فترة المراقبة.