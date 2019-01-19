الصومال: غارة أمريكية تقتل 52 مقاتلاً بحركة الشباب المتشددة

قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا اليوم السبت إن ضربة جوية أمريكية قتلت 52 متشددا في منطقة جوبا الوسطى بالصومال.

وأضاف البيان أن الجيش شن هذه الغارة ردا على هجوم شنته مجموعة كبيرة من مقاتلي حركة الشباب الإسلامية المتشددة على قاعدة عسكرية صومالية قرب جلب الواقعة على بعد 370 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو.

وأظهرت صور جرى التقاطها بعد الهجوم، واطلعت عليها رويترز، احتراق شاحنة كبرى وحولها جثث متفحمة.

إقرأ أيضاً:

بعد طرده.. مبعوث الأمم المتحدة يعبر عن مخاوفه بشأن الانتخابات الصومالية

الجيش الأمريكي يقتل 6 متشددين في ضربة جوية بالصومال

الصومال: هجمات انتحارية على فندق في مقديشو تودي بحياة 22 شخصا على الأقل

وأظهرت صور أخرى ما بدا أنها سيارة ملغومة معبأة بالمتفجرات، ولم يتم تفجيرها، داخل قاعدة عمليات بار سنغوني التي تعرضت للهجوم.

ويأتي رد القوات الأمريكية بعد أربعة أيام من هجوم على مجمع يضم فندقا ومكاتب في نيروبي أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه وأسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك صلة بين الضربة الجوية والهجوم في كينيا.

وذكر الجيش الأمريكي أن من غير المتوقع سقوط أي قتلى أو مصابين من المدنيين في هجوم اليوم السبت.