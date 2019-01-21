ألمانيا تقاطع ثاني أكبر شركة طيران إيرانية لدواع أمنية

قال مسؤول ألماني إن بلاده قاطعت الشركة الايرانية "ماهان" للطيران، وألغت تأشيرة استغلالها التجاري بالاراضي الألمانية.

وأضاف المسؤول لرويترز أن منع"ماهان اير" التي تعد ثاني أكبر شركة خطوط جوية بإيران، من العمل في ألمانيا له علاقة بدواع أمنية و شكوك حول علاقات الشركة المشبوهة بمنظمات ونشاطات عسكرية .

وظهرت شركة الطيران "ماهان" للطيران على القائمة السوداء الأمريكية منذ 2011، بعدما اتهمت واشنطن الشركة بتقديم دعم تقني لفيلق القدس، وهي وحدة النخبة في لحرس الثورى الاسلامي في إيران.

ويأتي منع الشركة الايرانية من العمل في ألمانيا بالتزامن مع ازدياد شكوك الاتحاد الأوروبي بضلوع طهران في سلسلة من الاغتيالات استهدفت منشقين ومعارضين إيرانين مقيمين باوروبا.

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