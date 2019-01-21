موقع مرتبط بالدولة: إيران تنتظر بفارغ الصبر قتال إسرائيل ومحوها

نقل موقع إخباري مرتبط بالدولة عن قائد القوات الجوية الإيرانية قوله اليوم الاثنين إن بلاده تنتظر بفارغ الصبر قتال إسرائيل ومحوها.

ونقل موقع وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء وهو موقع يخضع لإشراف التلفزيون الرسمي، عن البريجادير جنرال عزيز نصير زاده قوله "الشبان في القوات الجوية مستعدون تماما وينتظرون بفارغ الصبر مواجهة النظام الصهيوني ومحوه من على وجه الأرض".

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