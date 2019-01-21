الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف أهدافاً إيرانية في سوريا ودمشق تؤكد تصديها للهجمات

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافاً لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا، وحذر القوات السورية من مغبة شن هجوم على الأراضي أو القوات الإسرائيلية.

من جانبها نقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن مصدر عسكري يوم الاثنين قوله إن إسرائيل شنت "هجوماً مكثفاً وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة" لكن وسائط الدفاع الجوي السورية دمرت معظم "الأهداف المعادية".

وقال شهود عيان في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات هائلة في السماء ليلاً.

‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بدأنا في قصف اهداف لفيلق القدس الإيراني داخل الأراضي السورية. نحذر القوات المسلحة السورية من محاولة المساس بالقوات أو الأراضي الإسرائيلية".

ويتولى فيلق القدس مسؤولية عمليات الحرس الثوري الإيراني في الخارج. وأكدت طهران استمرار وجودها العسكري في سوريا.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن مركز التحكم العسكري الروسي قوله إن الدفاعات الجوية السورية دمرت أكثر من 30 صاروخ كروز وقنابل موجهة خلال ضربات جوية إسرائيلية الأحد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المركز قوله يوم الاثنين إن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مطارا في جنوب شرق دمشق وقتلت أربعة جنود سوريين وأصابت ستة.

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وجاءت الضربات في أعقاب هجمات عبر الحدود يوم الأحد، قالت سوريا إنها تصدت خلالها لهجوم جوي إسرائيلي، في حين قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخاً أطلق على مرتفعات الجولان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لدينا سياسة راسخة تتمثل في قصف التحصينات الإيرانية في سوريا، وإلحاق الضرر بكل من يحاول إيذاءنا".

وكان نتنياهو أقر الأسبوع الماضي بهجوم إسرائيلي على ما وصفه مستودع أسلحة إيراني في سوريا، حيث تقدم طهران دعماً حيوياً لدمشق.

وقال لمجلس وزرائه إن إسرائيل نفذت "مئات" الهجمات خلال سنوات الحرب السورية للحد من قدرة إيران وجماعة حزب الله الإيرانية حليفتها.