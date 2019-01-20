نقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم جوي إسرائيلي في جنوب البلاد اليوم الأحد.
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الدفاعات الجوية للجيش السوري تحبط هجوما جويا إسرائيليا في الجنوب
وقال المصدر للوكالة العربية السورية للأنباء "وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه".
ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.
ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.
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