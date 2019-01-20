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الدفاعات الجوية للجيش السوري تحبط هجوما جويا إسرائيليا في الجنوب

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
الدفاعات الجوية للجيش السوري تحبط هجوما جويا إسرائيليا في الجنوب
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نقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم جوي إسرائيلي في جنوب البلاد اليوم الأحد.

وقال المصدر للوكالة العربية السورية للأنباء "وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه".

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

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