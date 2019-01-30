الإصابة تغيب نيمار عن الملاعب لعشرة أسابيع

سيفتقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لخدمات مهاجهه البرازيلي نيمار بداعى الإصابة لأزيد من شهرين.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم،الأربعاء، عن غياب نيمار لمدة عشرة أسابيع بسبب إصابة في القدم.

وبذلك سيغيب نيمار عن مباراتي باريس سان جيرمان في ذهاب وإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة في كاحل قدمه اليمنى خلال مبارة فريقه، الأربعاء الفارط، ضد فريق ستراسبورغ ضمن منافسات كأس فرنسا، والتي أنتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل.

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