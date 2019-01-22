الشرطة الفرنسية: النجم الأرجنتيني إيميليانو سالا كان على متن الطائرة المختفية فوق القنال الإنجليزي

قالت الشرطة الفرنسية الثلاثاء إن المهاجم إيميليانو سالا، لاعب كرة القدم الأرجنتيني كان على متن طائرة اختفت بالقرب من القنال الإنجليزي مساء الاثنين.

سالا والذي وقّع مع نادي كارديف سيتي السبت الماضي كان على متن طائرة خاصة صغيرة، تحمل اسم "بيبر ماليبو"، مسافرة من نانت إلى كارديف، واختفت بالقرب من منارة "كاسكيت" ويقال بأن سالا كان أحد مسافرين اثنين كانا على متنها.

رئيس نادي كارديف ميهميت دلمان قال:" نحن قلقون بما يتردد حول فقدان طائرة صغيرة فوق القنال الإنجليزي الليلة الماضي، سنتريث للحصول على المزيد من المعلومات قبل الإدلاء باي تصريح، نحن قلقون فعلا حول سلامة إيميليانو سالا".

أعمال البحث والإنقاذ بدأت مساء الاثنين، في ظروف صعبة، خفر السواحل البريطاني قال إن حالة الاختفاء لم تقع ضمن نطاق منطقة الإنقاذ، ومع هذا فقط تم ارسال مروحيتين لمساعدة خفر سواحل غورنسي.

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اختفاء طائرة تقل سالا لاعب كارديف سيتي فوق القنال الإنجليزي

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وبحسب متحدثة عن خفر السواحل قالت:"تم إرسال مروحيتين من سولينت ونيوكواي، للمساعدة في البحث خلال الليل، ولم يتم العثور على شيء".

وأتم سالا إجراءات انتقاله من نادي نانت إلى كارديف يوم السبت، لكنه عاد إلى فرنسا ليودع أصدقاءه في النادي، وكان من المقرر أن يتدرب مع ناديه الجديد صباح الثلاثاء القادم، وأن يلعب مباراته الأولى لصالح النادي في مواجهة ارسنال الأسبوع القادم.

اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، والذي سجل 12 هدفا في هذا الموسم الكروي، انتقل إلى نادي كارديف بصفقة مقدارها 15 مليون جنيه إسترليني.

واستقبل خفر سواحل غورنسي إنذارا على الساعة 8:23 مساء الاثنين يفيد باختفاء طائرة صغيرة، واستمرت عملية البحث حتى الساعة الثانية فجرا، بسبب الظروف، وشارك في العملية حوامتين وطائرتين وقارب انقاذ.

وبحسب الشرطة فقط طلبت الطائرة اذن عبور غورنسي لكن تم فقدان الاتصال معها على ارتفاع 2300 قدم.