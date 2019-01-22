تركيا تعتزم الشروع في تدويل التحقيق بمقتل جمال خاشقجي

نسبت وسائل إعلام رسمية إلى وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو قوله إن أنقرة تعتزم الشروع في تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وستتخذ خطوات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول 2018.

وكانت تركيا قد قالت في وقت سابق إنها تتعاون مع دول أخرى في التحقيق واتهمت السعودية بعدم التعاون بشكل كامل للكشف عما حدث.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول، الاثنين عن جاويش أوغلو قوله في خطاب إن بعض الدول الغربية تحاول التستر على مقتل الصحفي خاشقجي مضيفا أن تركيا تقوم بالتحضير لإجراء تحقيق دولي في الأمر.