السعودية تخطط لإصدار سندات مقومة باليورو بدل الدولار

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة السعودية تدرس احتمال إصدار سندات مقومة باليورو بدل الدولار.

وأضاف الجدعان في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي "تتمثل الخطة في دراسة احتمال عملة أخرى، ربما تكون اليورو".

وذكر أن الحكومة ستدرس جمع ديون بعملات مختلفة مثل اليوان.

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وكانت السعودية قد أصدرت سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار هذا الشهر، ليصل إجمالي قيمة الأموال التي جمعتها عبر إصدارات الدين العام المقومة بالدولار إلى نحو 60 مليار دولار منذ عام 2016.

وأعلنت المملكة أواخر سنة 2018 عن نيتها في اصدار سندات بقيمة 32 مليار دولار خلال عام 2019، مع ارتفاع ميزانية النفقات من نفس السنة إلى حدود 7 بالمائة.