أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح خلال قمة اقتصادية عربية في بيروت يوم الأحد عن مبادرة بلاده لإنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا بقيمة 200 مليون دولار.
مبادرة كويتية لإنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا
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وقال الوزير إن الكويت ستساهم بخمسين مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق للسماح بالاستثمار "في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي" بمشاركة القطاع الخاص.
وبدأت فعاليات القمة العربية الاقتصادية اليوم الأحد بالعاصمة اللبنانية وسط غيابات لعدد كبير من قادة الدول المدعوة للمشاركة.
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