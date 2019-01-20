مبادرة كويتية لإنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح خلال قمة اقتصادية عربية في بيروت يوم الأحد عن مبادرة بلاده لإنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا بقيمة 200 مليون دولار.