السعودية تعلن دعمها لبنان ماديا "لحماية استقراره"

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السعودية ستدعم لبنان "على طول الطريق" لحماية استقراره، خطوة تأتي بعد أن إعلان قطر والتي دخلت في نزاع دبلوماسي مع السعودية ودول خليجية أخرى أنها ستستثمر 500 مليون دولار في سندات حكومية لبنانية لتعزيز الإقتصاد اللبناني .

ورد الجدعان في حديث لشبكة "سي.إن.بي.سي" على سؤال حول ما إذا كانت الرياض تستعد لإجراء مماثل كالذي قامت به قطر، قال "السعودية كانت وستظل، محفزا مهما جدا للاستقرار في لبنان"، مضيفا "نحن مهتمون برؤية الإستقرار في لبنان، وسندعم لبنان على طول الطريق".

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وتدعم السعودية منذ وقت طويل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الذي يحمل أيضا الجنسية السعودية.

ويعاني اقتصاد لبنان من الركود، ووصلت نسبة الدين العام إلى أعلى المعدلات في العالم، ويضغط المقرضون الدوليون لإجراء إصلاحات عاجلة قبل إطلاق استثمارات بمليارات الدولارات، لكن لبنان لا يزال بدون حكومة منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر منذ موعد الإنتخابات النيابية.