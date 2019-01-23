مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات ضده.. قطر تعلن مساندتها للرئيس السوداني البشير

نقل الديوان الأميري القطري عن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قوله خلال اجتماع مع الرئيس السوداني عمر البشير يوم الأربعاء إنه يدعم وحدة واستقرار السودان.

ووصل البشير يوم الثلاثاء إلى قطر في وقت يشهد احتجاجات شبه يومية في أنحاء السودان للمطالبة بإنهاء حكمه المستمر منذ 30 عاما.

وجاء في بيان الديوان الأميري أن الزعيمين بحثا "التطورات والتحديات" التي يواجهها السودان وعملية السلام في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب.

من جهته قال وزير النفط السوداني أزهري عبدالقادر اليوم الأربعاء إن السودان قبل عروضا للدعم تشمل القمح والوقود من الإمارات وروسيا وتركيا في ضوء الظروف الحالية.

وأضاف "استلمنا مساعدات من دولة الإمارات العربية.. وروسيا وتركيا عرضت علينا مساعدات من ضمنها وقود وقمح وخلافه ونحن تقبلناها باعتبارها مسألة عادية بين الدول الصديقة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

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