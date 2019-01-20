التحالف الذي تقوده السعودية يشن ضربات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء

شن التحالف الذي تقوده السعودية ليل السبت عدة ضربات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، مما أجج التوتر بين الطرفين المتحاربين في اليمن بينما تجد الأمم المتحدة صعوبة في تنفيذ اتفاق سلام جرى التوصل إليه الشهر الماضي.

وذكر تلفزيون العربية الذي يملكه سعوديون إن الطائرات الحربية التابعة للتحالف هاجمت عدة أهداف عسكرية بينها قاعدة الدليمي الجوية وشبكة لعمليات الطائرات المسيرة ومعسكرات تدريب.

وأفاد تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون يوم الأحد بأن التحالف الذي يسانده الغرب شن 24 ضربة جوية على صنعاء منذ مساء السبت، منها أربعة على القاعدة الجوية. وقال إن أهدافا غير عسكرية مثل مصنع للبلاستيك تعرضت للقصف.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

ويثير التصعيد في القتال الشكوك بشأن عقد جولة ثانية من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة هذا الشهر بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص. ويأتي ذلك التصعيد في أعقاب هجوم دام بطائرة مسيرة شنه الحوثيون قبل عشرة أيام على عرض عسكري للحكومة اليمنية.

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