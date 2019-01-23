رحيل المخرج اللبناني العالمي جورج نصر عن عمر 92 سنة

تودع مدينة طرابلس اللبنانية يوم الخميس 24 يناير/كانون الثاني "الأب الروحي" للسينما، المخرج جورج نصر والذي وافته المنية عن عمر 92 سنة.

ويعد نصر أول من ساهم في صنع السينما المحلية اللبنانية ومن أبرز أعماله، فيلم "إلى أين" الذي شارك في مهرجان "كان" السينمائي منذ العام 1957 وصورت بعض مشاهده في بلدة إهدن الجبلية الواقعة شمال لبنان، وهو أول من وضع لبنان على الخارطة العالمية.

ويسلط فيلم "إلى أين" الضوء على معاناة المهاجرين اللبنانيين إلى أمريكا والبرازيل والظروف المأسوية التي يعيشونها، ويعكس صورة هجرة الملايين منذ القرن الثامن عشر.

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سافر نصر في مطلع الخمسينيات إلى الولايات المتحدة لدراسة السينما في لوس أنجلوس، وتدرب في استديوهات هوليوود وكان يشاهد ثمانية أفلام في الأسبوع على مدى أعوام.

وبعد 60 عاما وفي العام 2017، عرض فيلم "إلى أين" للمرة الثانية في المهرجان نفسه بنسخة مرممة، وقال حينها نصر والذي حضر عرض الفيلم في "كان" الفرنسية، أنه عندما أنجز الفيلم لم تكن في لبنان احترافية لا في التمثيل ولا في التقنيات وإنه استعان بحداد لصنع شريط معدني وضع عليه الكاميرا، كذلك بنجار لصنع عربة آلة التصوير المتنقلة والألواح العاكسة للإضاءة.

وتأكدت حينها أهميته عندما أعيد عرض الفيلم، ليؤكد جورج نصر أنه ليس مخرجا على الصعيد اللبناني فقط بل على الصعيد العالمي.

هذا وأخرج نصر في عام 1973 فيلم "المطلوب رجل واحد" من إنتاج نقابة الفنانين السوريين والذي تم تصويره في منطقة كسب السورية على الحدود التركية، ومثّل هذا الفيلم سوريا رسميا في كل من مهرجاني موسكو وقرطاج.

ورغم قلة أعماله، إلا أنه لعب دورا محوريا في تاريخ السينما اللبنانية والدولية حيث تم إدراج إرثه في "قاموس المخرجين" الذي أعده المؤرخ والناقد السينمائي الفرنسي جورج سادول.

وتفرغ على مدى سنوات طويلة لمهنة التدريس.