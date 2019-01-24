اليابان تصعد إلى المربع الذهبي لكأس آسيا بضربة جزاء ضد فيتنام

تأهلت اليابان الخميس، إلى الدور النصف نهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزها بهدف لصفر ضد الفيتنام.

وسجلت المنتخب الياباني هدف التقدم الوحيد في الشوط الثاني من المباراة من ركلة جزاء، حصل عليها بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو (فار).

وتدخلت التكنولوجيا الجديدة مرتين في سير المباراة، إذ ألغى الحكم الإماراتي محمد عبد الله هدفا سجله قائد المنتخب الياباني مايا يوشيدا في الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد بعد مراجعة الإعادة، قبل أن يحتسب ركلة جزاء للمنتخب سجل منها ريتسو دوان الهدف الوحيد في الدقيقة 57.

وستلتقي اليابان في الدور قبل النهائي مع أحد المتأهلين من المباراة التي ستجمع بين الصين إيران يوم الاثنين القادم.

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