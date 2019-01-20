شاهد: الأردن يخرج من الدور الثاني لكأس آسيا على يد فيتنام

خرج المنتخب الأردني من الدور الستة عشر بكأس آسيا لكرة القدم بعد خسارته 4-3 بركلات الترجيح أمام فيتنام بعد تعادلهما 1-1 عقب وقت إضافي باستاد آل مكتوم في دبي يوم الأحد.

ووضع بهاء عبد الرحمن الأردن في المقدمة بعد 39 دقيقة بتسديدة رائعة عقب ركلة حرة غير مباشرة عند حافة منطقة الجزاء، وأدرك نوئين كونج فونج التعادل لفيتنام من مسافة قريبة بعد ست دقائق من الشوط الثاني.

وسجل بي.تي دونج ركلة الترجيح الحاسمة لصالح فيتنام بعد أن أضاع البديلان بهاء فيصل وأحمد سمير صالح محاولتيهما.

فرحة لاعبي فيتنام بالتأهل

وأجرى الأردن أربعة تغييرات في المباراة، بينها ثلاثة في الوقت الإضافي، في أول تطبيق لقاعدة جديدة تسمح بإجراء تغيير رابع عند الاحتكام لوقت إضافي في مباريات الأدوار الإقصائية.

وستلتقي فيتنام في دور الثمانية مع السعودية أو اليابان يوم الخميس القادم في دبي.

إقرأ أيضاً:

صلاح يسجل مرتين لينقذ ليفربول من مفاجآت كريستال بالاس

نادي إنتر ميلان يطلق حملة مناهضة للعنصرية بمشاركة نجومه السابقين

مدرب ليدز مارسيلو بييلسا يعترف بالتجسس على جميع خصوم ناديه