شاهد: طلبة بروكسل يتظاهرون للمطالبة بمواجهة التغير المناخي

للأسبوع الثالث، يخرج الطلبة في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، في مسيرة احتجاجية لعدم اتخاذ حكومة بلادهم إجراءات جديّة لمواجهة تغير المناخ والاحتباس الحراري.

ويعدّ التغير المناخي أحد أكبر الأزمات التي بات يعاني منها العالم، وقد ارتفعت المخاطر في الآونة الأخيرة مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، ما استدعى تحركاً شعبياً في الكثير من دول العالم للضغط على الحكومة من أجل إنخراطها في برامج تحد من التلوث وارتفاع نسبة الكربون في الهواء.

و تنطلق المسيرة الطلابية بعد ظهر اليوم من أمام محطة القطارات ببروكسل وتسير باتجاه مركز المدينة، في وقت ستشهد فيه مناطق أخرى من البلاد مسيرات موازية بهدف التنبيه من المخاطر التي ينطوي عليها تجاهل أزمة المناخ.

ومن المقرر أيضاً أن يشارك عشرات الآلاف في مسيرة وسط بروكسل يوم الأحد القادم، في سياق المسيرات الدورية التي انطلقت منذ أسابيع وتستمر إلى شهر أيار/مايو القادم موعد الانتخابات العامة في البلاد، بهدف التأكيد على حيوية وأهمية قضية مكافحة التلوث والاحتباس الحراري، وضرورة تضمينها كبرنامج عمل أساس في أجندة الحكومة القادمة.

وبالرغم من أنّ بلجيكا تسير في طريقها إلى تخطي أهداف 2020 للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، إلاّ أنّ ذلك لا يرقى إلى مستوى التعهدات التي سبق وأن تمّ الاتفاق عليها في وقت سابق.

وقد التزمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 20 بالمائة بحلول عام 2020، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة وإنتاج ما لا يقل عن خمس طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة.

وكان أحدث تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حذر من أن الأرض مهددة بدخول حالة "البيت الزجاجي"، أي (احتباس الحرارة، وزيادتها بشكل متواصل)؛ حيث سيكون متوسط درجات حرارة الأرض أعلى وتصل إلى ما بين (4 5) درجات مئوية حتى إذا تم الوفاء بأهداف تقليص الانبعاثات الغازية، بموجب اتفاقية باريس، التي يعدها الكثيرون طوق النجاة لكوكب الأرض.

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