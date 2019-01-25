بكين تحث أمريكا على احترام مبدأ "صين واحدة" ... لماذا؟

حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ "صين واحدة" بعد مرور سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان يوم الخميس في أول عملية من نوعها هذا العام.

وأدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ يوم الجمعة بالتصريحات في إفادة صحفية روتينية وأضافت أن الصين راقبت عن كثب مرور السفينتين عبر المضيق.

وتتسبب تلك العمليات في تأجيج التوتر مع الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً منها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي لسيطرتها.

وفي وقت سابق، قالت هوا تشون يينغ إن الولايات المتحدة تطالب الدول الأخرى بالحد من أعمال تصميم أنواع جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، في حين تعمل هي على زيادة حجم أعمالها في هذا المجال، واصفة هذا الموقف الأمريكي بالكيل بمكيالين.

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وكانت القوات البحرية الأمريكية أعلنت عن مرور سفينتين حربيتين عبر مضيق تايوان قرب السواحل الصينية. لتظهر حسب نائب المتحدث باسم أسطول المحيط الهادئ للقوات البحرية الأمريكية، مدى "تمسك الولايات المتحدة بحرية وانفتاح مياه المحيطين الهندي والهادئ".

ويشير المراقبون إلى أن هذه التحركات الأمريكية في مضيق تايوان، وهي الثانية من نوعها منذ تموز (يوليو) الماضي، قد تزعج الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، والتي لها علاقات متوترة مع سلطات الجزيرة منذ تولي زعيمة الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد لاستقلال تايوان، تساي إنغ ون منصب الرئاسة في الجزيرة عام 2016.