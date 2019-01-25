تنظيم داعش يقول إنه هاجم جنودا وأسر مسيحيا في سيناء بمصر

قال تنظيم داعش إنه شن هجوما على قوات الأمن المصرية في شبه جزيرة سيناء قبل أسبوع، وأسر خبيرا مسيحيا في البحث الجنائي. وقال التنظيم المتطرف في صحيفته الأسبوعية النبأ التي نشرت يوم الخميس، إن الرجل كان مشاركا في حملة حكومية ضد المتشددين، ولم يذكر التنظيم مزيدا من التفاصيل.

وذكر التنظيم أن الهجوم وقع يوم 18 يناير/كانون الثاني غربي العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، وأضاف أن ضابطا مصريا قتل وأصيب جنديان، وأن عددا من الجنود المصريين قتلوا أو أصيبوا في الأسبوع المنصرم.

وأكد مصدران أمنيان في شمال سيناء الواقعة، وقالا إن ثلاثة من أفراد الأمن قتلوا، وإن الرجل المسيحي كان يركب حافلة عندما أُسر.

وقال الجيش يوم الثلاثاء إن قوات الأمن المصرية قتلت 59 متشددا في شبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة، وخسرت سبعة من رجالها.

وذكر الجيش أن الأرقام تغطي الفترة الأخيرة دون تحديد تواريخ أو أماكن للعمليات في مصر، ولم يكشف عن هويات المشتبه بهم أو انتماءاتهم.

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