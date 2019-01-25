البابا فرنسيس: قتل النساء في أمريكا اللاتينية أصبح كوباء الطاعون ويجب وقفه

طالب البابا فرنسيس يوم الخميس في بنما قادة دول أمريكا الجنوبية محاربة الفساد، وعصابات الإجرام، وتهريب المخدرات، وخاصة قتل النساء الذي أصبح كالوباء، في هذه القارة.

وفي لقاء له مع بطاركة أميركا الوسطى، قال:"وجد الكثير من الأشخاص أنفسهم مقيدين، مع حالة من شح الفرص، عنف متواصل، وحالات قتل للنساء، قارتنا تواجه وباء، العصابات المسلحة والجريمة وتهريب المخدرات".

ما لا يقل عن 2795 امرأة كن ضحايا العنف ضد النساء في أمريكا اللاتينية والكاريبي عام 2017، بحسب إحصاءات حكومية حصلت عليها مفوضية الاقتصاد في أمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة.

وتطرق البابا فرنسيس في خطابه إلى الخوف من الاختلاف، في تلميح عن أوضاع المهاجرين ومحاولة فصلهم، مؤكدا بأن هؤلاء يبحثون عن ظروف أفضل لمستقبل أفضل.

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البابا فرنسيس والذي يزور بنما، التقى بالبطاركة طوال اليوم الأول من رحلته التي تمتد لخمسة أيام، بعد لقائه الرئيس خوان كارلوس فاريلا.

ودعا ممثلي الكنيسة الكاثوليكية في المنطقة للعمل معا للترحيب وحماية ودمج المهاجرين، وتقديم صورة مثالية عن المجتمع، ولمساعدة الناس على تخطي مخاوفهم من الأجانب.

وخلال زيارته لبنما، سيلقي 7 خطابات، وسيلتقي مجموعة بمجموعة من الشباب، ضمن ملتقى الشباب، بالإضافة إلى زيارات إلى مراكز صحية للعناية بمرضى الإيدز.

وبخصوص الوضع في فنزويلا، أعرب عن دعمه لكل الجهود المبذولة لتجنب تفاقم الأزمة في فنزويلا.

وبحسب المتحدث باسم الفاتيكان أليساندرو جيوسوتي، فإن البابا على اطلاع مستمر على الأحوال في كراكاس، وأنه يصلي للناس هناك، كما يدعم كل الجهود لتجنيب الناس معاناة جديدة.

يذكر أنه وفي طريقه إلى المطار الأربعاء، كان على سائقه الانحراف بسرعة عندما حاول شاب يحمل العلم الفنزويلي الاقتراب من البابا مخترقا الحواجز، إلا أنه تم اعتقاله من قبل الحراس.