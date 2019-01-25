نداء استغاثة إلى العالم من أطفال يمنيين أنهكهم أكل أوراق الشجر

حوالي 10 آلاف شخص ماتوا في اليمن منذ 2015، واليوم تهدد المجاعة 14 مليونا في ظل عدم وصول الغذاء والأدوية إليهم، بسبب الحرب التي دمرت هذا البلد. وفي أسلم الواقعة في محافظة حجة والتي تعد من أفقر المناطق في البلاد، لا تبعد المجاعة سوى خطوة واحدة عن نحو 40% من السكان.

ويعيش حوالي مليون نازح يمني في مخيمات وسط البرية، يكافحون يوميا من لقمة لأجل الحياة، وهم يعانون هناك منذ سنوات، بأجساد هزيلة وعيون جاحظة، وتهافت على أكل عجينة أوراق الشجر الحامضة التي لا يستسيغونها ويأكلونها كرها، عسى أن تسد الرمق، والحالة الصحية لكثيرين بسبب سوء التغذية صاعقة ومؤلمة، لكل من لاحظ المعاناة من طواقم المنظمات الإنسانية الدولية، أو الأطباء، ومنهم الدكتورة مكية أحمد، وهي من القلائل اللاتي يسخرن جهودهن لرعاية أطفال، في مركز صحي في المنطقة.

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