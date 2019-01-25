ترجيح مصادقة اليونان على تغيير اسم مقدونيا رغم احتجاجات الشارع

أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع الليلة الماضية لتفريق المتظاهرين الذين تجمّعوا خارج البرلمان للاحتجاج على اتفاق يقضي بتغيير اسم "مقدونيا" إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، فيا أجل البرلمان الى ما بعد ظهر اليوم الجمعة تصويته التاريخي على الاتفاق والذي كان مقررا مساء أمس، وذلك بسبب العدد الكبير للنواب الراغبين بالإدلاء بمداخلات.

ومن المفترض أن يطوي هذا الاتفاق خلافاً بين أثينا وسكوبيه يمتد لنحو ثلاثين عاماً.

وتجمع آلاف من المعارضين للاتفاق خارج مبنى البرلمان مساء أمس مرددين النشيد الوطني ومطالبين النواب بعدم المصادقة على الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه بين البلدين العام الماضي.

وفيما كان المتظاهرون يقذفون الألعاب النارية وزجاجات المولوتوف باتجاه عناصر الشرطة خارج البرلمان، كان التوتر يسود الموقف أيضاً داخل البرلمان بين النواب المؤيدين والنواب المعارضين للاتفاق.

وقال رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس مخاطباً النوّاب: "نحن على بعد خطوة واحدة من حدث تاريخي"، مضيفاً أن تلك الخطوة من شأنها أن تعزز الاستقرار والنمو في منطقة البلقان.

من جانبه أصرّ رئيس المعارضة كيرياكوس ميتسوتاكيس على أن الصفقة هي هزيمة وطنية، مؤكداً أن بلاده تملك الحق في أي وقت أرادت استخدام حق النقض في انضمام سكوبيه إلى الكتلة الأوروبية، "وهذا حق تملكه بلادنا، ولن أتخلى عنه"، حسب تعبيره.

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ويعتقد يونانيون كثيرون أن اسم مقدونيا ينضوي على مطالبات بالسيادة على منطقة في شمال بلادهم تحمل ذات الاسم، وتثير القضية مشاعر قوية بين اليونانيين الذين يرون أن مقدونيا، وهي المملكة القديمة التي حكمها الاسكندر الأكبر، جزء لا يتجزأ من وطنهم وتراثهم.

وصدق البرلمان المقدوني هذا الشهر على الاتفاق الذي توصلت إليه أثينا وسكوبيا في السابع عشر من شهر حزيران/يونيو الماضي. ومن الضروري حصول الاتفاق أيضا على موافقة البرلمان اليوناني. ويمثل اتفاق تغيير الاسم خطوة نحو بدء مقدونيا الواقعة في منطقة البلقان عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي