بعد رفضها استقبال إسرائيليين.. ماليزيا لن تحتضن بطولة العالم للسباحة البارالمبية

حُرمت ماليزيا من استضافة بطولات العالم للسباحة البارالمبية بعد رفضها السماح لسباحين إسرائيليين بالمنافسة في البطولة التي تعد إحدى الفعاليات المؤهلة لأولمبياد المعاقين في طوكيو عام 2020.

وكانت كوالالمبور التي لا تربطها أية علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، قد قالت في وقت سابق هذا الشهر إن الوفود الإسرائيلية لن تدخل الأراضي الماليزية للمشاركة في أحداث رياضية أو أي أحداث أخرى، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

مهاتير: لست معاديا للسامية

وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن الرياضيين الإسرائيليين غير مرحب بهم لأنه حكومتهم تفعل أشياء سيئة نافيا عن نفسه تهمة المعاداة للسامية.

وكان من المقرر أن تنطلق فعاليات بطولة العالم للسباحة البارالمبية خلال الفترة 29 يوليو/ تموز وحتى الرابع من أغسطس/ آب المقبل في مدينة كوتشينغ.

بلد آخر لاستضافة البطولة

قالت اللجنة الدولية للألعاب البارالمبية الأحد إن اجتماع مجلس محافظيها في لندن قرر إلغاء تنظيم الحدث في ماليزيا بعد أن "عجزت عن توفير الضمانات اللازمة لمشاركة السباحين الإسرائيليين المعاقين دون تمييز وبشكل آمن في الفعاليات.. وهذا يشمل الالتزام الكامل ببروتوكولات اللجنة الدولية للألعاب البارالمبية المرتبطة بالنشيد الوطني والأعلام، بالإضافة إلى توفير تأشيرات الدخول حيثما دعت الحاجة".

تبحث اللجنة الدولية للألعاب البارالمبية حاليا عن دول مضيفة بديلة، على أن يكون آخر موعد لتلقي خطابات الرغبة في تنظيم البطولة يوم الحادي عشر من فبراير/ شباط المقبل.