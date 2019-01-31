شاهد: تنصيب ملك ماليزيا الجديد السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه

وضعت ماليزيا اللمسات الأخيرة على مراسم تنصيب الملك الجديد للبلاد عبد الله سلطان أحمد بعد تخلى الملك محمد الخامس عن العرش بشكل غير متوقع في السادس يناير /كانون الثاني. وتفقد الملك الجديد الخميس الحرس الملكي خلال الحفل الذي أقيم في ساحة البرلمان، قبل أن يؤدي اليمين الدستورية رسميا كملك جديد للبلاد في وقت لاحق من نفس اليوم.

وتنحى الملك محمد الخامس من عرش ماليزيا بعد عامين فقط من توليه العرش وهي المرة الأولى التي يتخلى فيها ملك ماليزي عن منصبه قبل استكمال فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات. لم يتم تقديم أي سبب للاستقالة. وتتناوب الأسر الملكية التسع في البلاد على توفير ملك يتم اختياره من خلال التصويت في مجلس الحكام.

وتخضع ماليزيا لنظام ملكي دستوري ويزاول الملك دورًا احتفاليًا إلى حد كبير، بما في ذلك دور خادم الإسلام في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

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