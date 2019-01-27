لسابع مرة.. ديوكوفيتش بطل دورة استراليا المفتوحة للتنس ولا عزاء لرافائيل نادال

سحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا منافسه الإسباني رفائيل نادال، 6-3 و6-2 و6-3 ليفوز بدورة استراليا المفتوحة للتنس لسابع مرة، وهو رقم قياسي في أكبر نتيجة يحققها في إحدى البطولات الأربع الكبرى أمام نادال، طوال تاريخ مواجهاتهما.

وكسر ديوكوفيتش إرسال نادال خمس مرات على ملعب رود ليفر، بينما واجه خطر كسر إرساله مرة وحيدة، قبل أن يتوج بلقبه 15 إجمالا في البطولات الأربع الكبرى.

وهذه هي المواجهة رقم 53 بين ديوكوفيتش ونادال والثامنة في نهائي إحدى البطولات الكبرى، لكنها لم تكن مباراة ماراثونية كما كان متوقعا بعد أن تقدم المصنف الأول عالميا بقوة، وحسم أول مجموعتين بسهولة قبل أن يضمن الانتصار بعد نحو ساعتين فقط.

وضمن ديوكوفيتش الفوز بعد أن أطاح نادال بضربة خلفية خارج الملعب، بعدها جثا اللاعب الصربي على ركبتيه وضرب قبضته في الهواء في فرحة عارمة.

وقال ديوكوفيتش: "دعونا نراجع ما حدث لي على مدار 12 شهرا الأخيرة، خضعت لجراحة مثل رفائيل نادال قبل 12 شهرا بالتحديد. وبالتالي فإنه من الرائع أن أخوض هذه المباراة النهائية اليوم أمامكم وأن احقق اللقب، وان أفوز بثلاثة ألقاب متتالية في البطولات الأربع الكبرى، ولا أجد العبارات المناسبة لأصف شعوري".

وتفوق ديوكوفيتش (31 عاما) على السويسري روجيه فيدرر وروي إيمرسون، وكلاهما فاز بلقب استراليا المفتوحة ست مرات.

وفي ضوء قدرة اللاعب الصربي على إلحاق هذه الهزيمة بنادال، الحاصل على 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لكنه قدم أداء متواضعا خلال المباراة، فإن فوز ديوكوفيتش بلقب استراليا المفتوحة يبدو أنه مؤشر لزيادة حصيلته في السنوات التالية.

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وقدم نادال التهنئة لمنافسه الذي ألحق به أكبر هزيمة في البطولات الأربع الكبرى، طوال تاريخهما المشترك من المواجهات. وقال اللاعب الإسباني البالغ من العمر 32 عاما: "كنت مفعما بالمشاعر خلال الأسبوعين الماضيين، حتى لو لم أظهر اليوم في أفضل صورة لأنني لعبت في مواجهة لاعب تفوق علي كثيرا"، وأضاف: "سأواصل الحفاظ على الروح القتالية، وسأواصل العمل ليتحسن مستواي في كل مرة ألعب فيها، ولتحقيق الأفضل في حياتي".

سيطرة كاملة

وفرض ديوكوفيتش سيطرة كاملة على المباراة بشكل أكبر مما حدث في مواجهة دور الثمانية في فرنسا المفتوحة 2015 حين اكتسح اللاعب الصربي منافسه نادال بنتيجة 7-5 و6-3 و6-1 لينهي سنوات طويلة من هيمنة اللاعب الإسباني على الملاعب الرملية في رولان جاروس.

وسرعان ما أصيب الجمهور، الذي احتشد في ملعب رود ليفر وكان يمني نفسه بتكرار نهائي 2012 حين امتدت المواجهة بين ديوكوفيتش ونادال لخمس ساعات و53 دقيقة، بخيبة أمل بعد السيطرة الكاملة للاعب الصربي على مجريات اللعب. وخسر نادال شوط إرساله الأول وبدا أن أمور نادال لا تسير على ما يرام بعد أن تقدم ديوكوفيتش 4-2 قبل أن يحسم المجموعة لصالحه بكرة وضعها نادال في الشبكة.

وفي المجموعة الثانية واصل ديوكوفيتش تألقه، وتقدم 5-2 قبل أن يحسم النتيجة بعد أن أطلق ضربتي إرسال ساحقتين. وفي المجموعة الثالثة كسر اللاعب الصربي إرسال نادال مجددا بعد أن تلاعب به. وحسم ديوكوفيتش المباراة وسط تشجيع وحماس الآلاف من الجمهور الصربي في الملعب.