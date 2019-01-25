الإمارات تُسقط أستراليا وقطر تهزم كوريا الجنوبية ليتقابلا في نصف نهائي كأس آسيا

أحرز علي مبخوت هدفا في الشوط الثاني ليقود الإمارات للفوز 1-صفر على استراليا حاملة اللقب يوم الجمعة والتأهل إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم.

وقدم المنتخب الإماراتي أداء دفاعيا صلبا وتحلى بالصبر في الهجوم حتى استغل مبخوت خطأ دفاعيا من ميلوش ديجنيك ليضع الكرة في الشباك بعد مراوغة الحارس مات رايان.

وصمدت الإمارات، مدعومة بمشجعين متحمسين في استاد هزاع بن زايد في العين، أمام هجوم شرس من استراليا في الدقائق الأخيرة لتضرب موعدا في الدور قبل النهائي مع قطر التي هزمت كوريا الجنوبية 1-صفر في مباراة أخرى في دور الثمانية في وقت سابق يوم الجمعة في أبوظبي.

قطر تطيح بكوريا الجنوبية

أطلق عبد العزيز حاتم تسديدة هائلة قرب النهاية ليمنح قطر فوزا مفاجئا 1-صفر على كوريا الجنوبية والتأهل لأول مرة إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم يوم الجمعة.

وبعد مباراة قليلة الفرص استحوذ حاتم، لاعب الوسط المدافع، على الكرة وسددها أرضية قوية من مدى بعيد ليسجل الهدف في الدقيقة 78.

وجاء الهدف بعد دقيقة واحدة من ركلة حرة نفذها كيم جين-سو الظهير الأيسر لكوريا الجنوبية وارتدت من القائم الأيسر للحارس سعد الشيب الذي لم تهتز شباكه بعد خلال البطولة.

وستلعب قطر في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل مع الإمارات.

وقال الإسباني فيلكس سانشيز مدرب قطر "أوجه التهنئة إلى كل الشعب القطري. كان يوما كبيرا لنا وحققنا شيئا تاريخيا وأهنئ المشجعين على الانتصار".

وأضاف "أعتقد أني أسعد مدرب في العالم بما فعله اللاعبون".

وحافظت قطر بذلك على شباكها نظيفة في خمس مباريات متتالية لتعادل الرقم القياسي لإيران في البطولة الجارية وكوريا الجنوبية في النسخة السابقة من البطولة في 2015.

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