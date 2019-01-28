حملة كراهية ضد بلال حسني الذي سيمثل فرنسا في مسابقة يورفيجن بسبب مثليته الجنسية

سيرفع الشاب المغربي الأصل بلال حسني ألوان فرنسا في مسابقة "يوروفيجن" 2019 التي ستقام مرحلتها النهائية في أيار/مايو 2019 في إسرائيل. وتمكن بلال حسني من الفوز بأصوات المشاهدين السبت لتمثيل فرنسا في هذه المسابقة الموسيقية بأغنيته "روا، ملك"

بلال حسني واجه حملة من الإنتقادات بمجرد الإعلان عن فوزه لحمل راية فرنسا وذلك بسبب مظهره وإعلانه المبكر لميولاته الجنسية وعلى انه مثلي. لم ينكر بلال حسني اعجابه بكونشيتا فرست، المغنية الملتحية التي فازت بمسابقة اليوروفيجن قبل خمس سنوات.

بشعر مستعار ومكياج متنوع وتصرفات مستوحاة من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، أحدث بلال حسني في غضون بضعة أسابيع ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تراوحت ما بين حملة كراهية وتعليقات مساندة له.

ولد بلال حسني في 9 سبتمبر/أيلول 1999 في باريس من أب وأم مغربيان. والده يعيش في سنغافورة ولديه أخ أكبر يدعى طه حسني ولد في العام 1995. حصل بلال على شهادة البكالوريا الأدبية في العام 2017 بعدما تم فصله عن الدراسة بسبب إعلانه عن ميوله للمثلية الجنسية.

كان أول ظهور لبلال حسني على وسائل الإعلام منذ أربع سنوات خلال مشاركته في برنامج "ذي فويس كيدس"حيث أدى أغنية "رايز لايك ايه فينيكس" للمغنية النمسوية الملتحية كونشيتا فورست التي فازت في العام 2014 بمسابقة "يوروفيجن". اشتهر بلال على مواقع التواصل الاجتماعي كذلك خلال مشاركته في برنامج "ديستيناسيون أوروفيزيون" الذي يُختار في إطاره مرشح فرنسا لمسابقة "يوروفيجن".

ويتابع أكثر من 410 ألف مشترك حسابه على "انستغرام".

أكد بلال فخره بشخصيته خلال مقابلة تلفزيونية وقال "أنا فخور جداً بنفسي لأنني سأمثل بلدي بنسبة 100 بالمائة على الرغم من الأشخاص الذين ينتقدونني على الإنترنت ويقولون بأنني لا أمثل فرنسا".

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أغنيته "الملك" فازت بتصويت المشاهدين على مطربين معروفين مثل تشيمين بادي وإيمانويل موير.

وبحسب "فرانس برس"، قد وجهت إليه أكثر من 1500 تغريدة تنطوي على إهانة أو تمييز أو تهديد بسبب ميوله الجنسية أو مظهره، وفق ما أفادت جمعية "أورجانس أوموفوبي".