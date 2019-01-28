توقيف أمريكية في حالة "ثمالة" بسبب شربها الفانيلا

أفادت الشرطة المحلية في ولاية كونيكتكت في الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم العثور على ستيفاني وارنر غريس البالغة من العمر 50 عاما، وهي تحت تأثير الكحول.

وأعلنت الشرطة أنه تم العثور على كمية هائلة من زجاجات مستخلص الفانيلا داخل سيارتها والتي تحتوي على مواد كحولية بنفس مستوى بعض المشروبات الكحولية، وكانت الرائحة تطغى على أنفاسها، مما دفع الشرطة إلى توقيفها.

ولم تكن غريس بوعيها ولم تتمكن من الإجابة على الأسئلة التي طرحت عليها من قبل عناصر الشرطة، وتم اخلاء سبيلها بعد تحديد موعد لامتثالها أمام المحكمة.

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