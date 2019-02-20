إيقاف أسرة "نباتية" في فلوريدا الأميركية بعد منعها الحليب عن رضيعها

نقلت وسائل إعلام أميركية خبر إلقاء القبض على روبرت وجوليا، وهما زوجان من مدينة تيتوسفيل في ولاية فلوريدا الأميركية، بسبب مخاوف متعلقة بطريقة تربية رضيعهم.

ويتبع الزوجان، نظاماً غذائياً "خُضَرياً" (نظام غذائي يعتمد فقط على استهلاك الخضار والفاكهة من دون مشتقات الحليب)، وهذا يعني، أن الطفل، حرم من الحليب.

وبعد زيارة للطبيب، الذي قدم لهما قائمة من الطعام المفصلة لتغذية طفلهما، لم يكترثا بتطبيقها، مفضليْن اختيار وصفة من "البطاطا المهروسة"، عثرا عليها على شبكة الإنترنت.

صورة للوالدين تناقلتها وسائل الإعلام الأميركية

ووفقا لمسؤولة في مكتب الخدمات الاجتماعية المشرف على التحقيق، لقد زاد وزن الرضيع فقط 200 غرام بعد 5 أشهر من ولادته. وكان وزن الرضيع عند الولادة 3.5 كيلوغرامات وساءت حالته الصحية كثيراً نتيجة سوء التغذية.

ومع تحذير الجيران، وعدم اكتراث الأهل لصحة طفلهما تدخلت الشرطة التي ألقت القبض على الوالدين وأوقفتهما وفتحت تحقيقاً في القضية بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فيما نقل الرضيع إلى المستشفى لمراقبة صحته والعناية به.

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