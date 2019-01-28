مدينة "سانتافي"... سحر الصحراء الأميركية وتمازج الثقافات

المحطات السابق التي توقف فيها المغني من أيرلندا الشمالية فوي فانس خلال رحلته الأميركية سبق أن عزف فيها سابقا. لكن زيارته لـ "سانتا في" كانت الأولى لهذه المدينة من ولاية نيو مكسيكو، وقد أغرم فيها حقا.

هنا التقى رجلا ضليعا في معرفة تلك البقعة من الولايات المتحدة، هو آدم خواكين غونزاليز، الذي قاده في رحلة استثنائية إلى الصحراء.

وخلال رحلته على صهوة الحصان وسط ذلك المشهد الطبيعي المذهل قال: "كنت وكأني أنظر إلى الزمن إلى الوراء، لم يكن لدينا حتى جهاز هاتف".

اللافت أن المغني لم يكن متوترا من الركوب على الحصان، وقال :"لم أكن متوترا من الحصان، لأنني نشأت وأنا أركب حصانا اسمه سلطان على الطريقة الإيرلندية، أي بدون سرج بل متشبثا بفروة الرأس".

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بوتقة ثقافية

في نهاية المطاف كان على فوي فانس أن يعود أدراجه من الصحراء إلى المدينة، لكن انبهاره لم يتقلص في الحالين.

فمدينة "سانتا في" بولاية نيو مكسيكو واحدة من أقدم المدن في الولايات المتحدة تقع على ارتفاع 2134 م فوق مستوى سطح البحر.

إنها نقطة التقاء لمجموعات متنوعة من الناس والثقافات: المكسيكيون والأمريكيون الأصليون والأمريكيون البيض.

الجميع خلف فيها آثارا من ناحية الهندسة المعمارية والثقافة.

أربعة وجهات متميزة في "سانتا في" :

سانتافي نقطة التقاء للهنود الأمريكيين والثقافات الناطقة باللغة الإسبانية والإنكليزية، ولا يوجد أي مكان أفضل من متحف الفن الفلكلوري الدولي الذي يضم أكبر مجموعة من الفنون الفلكلورية في العالم. أسسه فلورنس ديبل بارتليت (1881-1954) لأنه كان يعتقد أن الفن الفلكلوري التقليدي هو وسيلة لإظهار النقاط المشتركة بين الشعوب. وهذا لا يزال في صلب مهمة المتحف إلى يومنا هذا. "مياو وولف"، بحسب فوي إنها مكان "يصعب وصفه"، متحف حافل بالمعروضات المجنونة. أنشأه فريق متعدد التخصصات يضم ما يقرب من 200 فنان من أجل خلق تجارب تفاعلية تتيح للزوار خوض تجارب والتعرف على قصص. إنه مكان أنشئ من أجل أن يتحدى الرتابة ويخلق عالم غني بالغرابة. يمكن لعشاق الفن الابتعاد عن المتاحف المغلقة تمامًا، والاكتفاء بالتجول في "منطقة الفنون في شارع كانيون"، والتي تضم أكثر من 100 معرض ومحل تجاري ومطاعم على بعد كيلومتر من الهندسة المعمارية المبنية من الطوب. الرسامون والنحاتون لديهم استوديوهات على طول الشارع يمكن للسياح زيارتها، كما يمكنهم ببساطة الاسترخاء وتناول الطعام والاستمتاع بأجواء مفعمة بالحيوية. ولتجربة المأكولات المكسيكية يمكن التوجه إلى "ذي بلنتي" الذي تأسس في عام 1948. الإفطار لا يمكن تفويته سواء كنت تفضل الحلويات (كعك الذرة الأزرق بالقرفة) أو حار (بوينوس دياس). أو يمكنك الذهاب إلى "ذي شيد"، حيث تذوق فوي فانس أفضل مارغريتا في العالم. إذا كنت لا تحب الفساتين الفخمة والبدلات الأنيقة، فيمكنك الذهاب إلى الأوبرا في "سانتافي" مرتديا ثيابك العادية لأنه في براري الغرب الأميركي كل شيء ممكن. كما يوجد تقليد لـ "تناول الطعام في الخلف"! أسست المسارح الثلاثة على يد المايسترو "جون كروسبي" في عام 1956.

موسيقى عن سانتافي ونيومكسيكو