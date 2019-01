جولة فوي فانس في كليفلاند جعلته ينبهر بمدينة "روك أند رول"

ثروة كليفلاند تاريخيا كانت مرتبطة بالنفط بسبب وجود أكبر مصفاة نفط في العالم فيها، لذلك أصبحت في عالم 1920 خامس أكبر مدينة في الولايات المتحدة. ومع ذلك مع تغير وتطورالصناعة وجدت كليفلاند نفسها موطنا لمجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية. فوي فانس لاحظ أن كل متجر فيها يقوم بنشاط تقليدي، كما لو أن كل شخص لديه شغب معين اتجاه منتوج ما يحوله إلى نشاط تجاري. وبالتالي لا يوجد هناك التجانس الذي تجده في المدن الأخرى.

يقول أحد المدافعين عن كليفلاند" حياتنا في هذه المدينة عبر التاريخ لم تكن سهلة لكن الضغط يولد الألماس".

لا ينبغي تفويتها: تقرير عن الأماكن الجذابة والمفضلة في كليفلاند بلوهايو

فوي خلال جولته فيها، زاربعض الأماكن المشهورة في كليفلاند. شاهدوا ملخص عن الأماكن التي قام بزيارتها، بالإضافة إلى وجهات أخرى.

1- حتى أن السياح الذين يفضلون الابتعاد عن المسارات غير المريحة لن في تضييع فرضة زيارة مهد الروك أند رول، حتى فوي فانس لم يجد في الكثير من الأحيان الكلمات للتعبير عن شعوره عند رأيته لقيثارة فريدي كينغ التي تصدأ جزء منها على مستوى الاوتار بسبب العرق وأحذية مايكل جاكسون الكبيرة.

2- سوق ويست سايد" West Side Market" في كليفلاند هو مكان يجذب عدد جذب كبير من السياح والسكان المحليين على حد سواء. مع أكثر من 100 محل صغير للطعام يبيعون المكونات والوجبات الجاهزة بالكامل والمستوحاة من جميع أنحاء العالم. في هذا السوق تجد فعلا كل ما تبحث عنه. فوي فانس أحب البراتووست Bratwurst لفرانك.

3- نادي غروغ شوب " Grog Shop"هو مكان للموسيقى يتميز بطاقات كبيرة، هذا النادي عمره 26 عاما، يقع على طريق كوفنتري ويعتبر بمثابة محطة إلزامية لكل الفرق الموسيقية التي تطمح للشهرة. فوي قال: "أحب أن أغني وأعزف يوما الموسيقى في هذا المكان الخام جدا.

4- في سينما "شايكر سكوير"Shaker Square" يمكنك مشاهدة فيلم في محيط يتميز بديكور جميل من تصميم جون إيبارسون لوارنر بروذارس في 1937. القاعة الأصلية معروفة باسم " منزل المنحنيات" يوجد بها 6 شاشات ويمكن لها استيعاب 1500 شخص.

5- صالة لعبة الفليبر" Superelectric Pinball Parlour" تقع في قلب منطقة الفنون في ساحة غوردون في كليفلاند في منطقة ديترويتوا شورواي. القاعة اشترت وجددت أكثر من 80 لعبة قديمة حتى يتمكن الزوار من قضاء أوقات جميلة.

الشريط الموسيقي للمدينة

كليفلاند في أوهايو هي المحطة الأولى للعديد من الفرق الموسيقية التي تقوم بجولة في الولايات المتحدة. ابتعد عن العمالقة والمشاهير في عالم الروك إن رول والحفلات الكبيرة في الملاعب لتكتشف المشهد الموسيقي الغني والمتميز في كليفلاند.

الشريط الموسيقي لكليفلاند

"Fast Car" by Cleveland-born Tracy Chapman (1988).

"Hurt" by local band, the Nine Inch Nails (1994).

"Blue Skirt Walz" by America's Polka King, Frankie Yankovic, (1949).

Drum God was just 15 years' old when he produced track #5 on Moneybagg Yo’s project #BetOnMe (2018).

Greta Kline is from New York, but it was her band, Frankie Cosmos, that blew Foy away when he heard them play in Cleveland. Try "Being Alive" (2018).

Listen to Stravinsky's "Rite of Spring" played by the Cleveland Orchestra, one of the US big five, under the baton of Pierre Boulez (2004)