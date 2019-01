رحلة المغني فوي فانس تنقله إلى ماسل تشولز مهد الموسيقى في الولايات المتحدة

كان جزء كبير من نجاح الاستوديو بفضل موسيقيي الجلسات المعروف باسم The Swampersوكان نجاح الستوديو يرجع بنسبة كبيرة لمجموعة من الموسيقيين تعرف باسم "سوامبيرس". هول وصف الصوت الصادر من ماسل تشولز"بالفانكي، الصلب، غيتي، أرض أرض". وفي نهاية المطاف في 1969 مجموعة "سويمبيرس" غادرت أستوديو "فايم" للقيام بأستوديو خاص بهم على بعد بعض الكيلومترات فقط من "فايم"، ما جعل ماسل تشولز تصبح نقطة موسيقية ثانية في هذه المدينة الصغيرة.

ورغم ان الشيء الأكيد هو أن الموسيقى هي التي تجلبك إلى ماسل تشولز، هناك أسباب أخرى تجعلك تزورها.

من الجانب الموسيقى ماسل تشولز كانت كل ما أتمنى، قال فوي فانس عن زيارته لهان لأنها فاقت جميع توقعاتي. إليكم أفضل خياراتنا للنشاطات التي يمكن القيام بها في ماسل تشولز وحولها.

استوديوهات التسجيل"فايم" التي تصف نفسها بأنها "نبضات صوت ماسل تشولز". تأسست في عام 1959 في فلورنسا بألاباما، قبل ان تنتقل إلى ماسل تشولز في 1961 ولم تغادرها ليومنا هذا، رغم إنفصال مجموعة "سوامبيرس" الموسيقية عنها، فبالعكس استمرت في الإنتاج والتسجيلات.

الزوار بإمكانهم زيارة الأستوديو هات الأسطورية خلال جميع أيام الأسبوع. دون حجز. فوي قال " كانت تجربة سحرية بالنسبة لي، لقد دخلت ورأيت أول التسجيلات في قاعة التسجيل، الأمر كان مذهلا.

أستوديو ماسل تشولز للتسجيلات وشارع لاباي في ألاباما متواجدان حاليا في Sheffield في 3614 Jackson Highway

المتحف الذي أنشا من قبل "سوامبيرس" التابعة "لفايم" آنذاك عندما انفصلوا عن قسم الإيقاعات لماسل تشولز سرعان ما استقروا في مكان أفضل في ألاباما في Avenue, Sheffield في 1978

تم فتحه عام 2000 على أساس متحف وأستوديو 3614 Jackson Highway

صالون راتل سناك سالون هو موقع لسقي المياه فريد من نوعها ومثير للإعجاب، يقع تحت صخور المتدلية. يمكن الذهاب إلى هناك بسبب موقعه الاستثنائي والموسيقى الرائعة وكذا من أجل تناول الطعام. فوي فانس ذهب إلى هناك بفضل مرشدته سوزان هاملين، كما تذوق طعم أجنحة الدجاج اللذيذة بالصلصة الحارة جدا لدرجة أنه مضى على الصفقة مسبقا.

فوي قال إن الكاميرا كانت تشتغل، لذلك حاولت إقناع سوزان بتذوق الصلصة الحارة، وفي الوقت الذي حاولت فيه تذوقها تطايرت الصلصة باتجاهي حينها أدركت إلى أي درجة كانت حارة. لا اعرف كيف استطاعت تحملها، لذلك لم أمنع نفسي من مشاهدتها.

إذا كنت ترغب في الخروج من المدينة ليوم واحد، هناك الكثير من المناطق الريفية الجميلة والطبيعة الخلابة على بعد مسافة قصيرة من ماسل تشولز. المنطقة توجد فيها أيضا أفضل المواقع لمشاهدة الطيور وللصيد وللمشي لمسافات طويلة. واحد من هذه المواقع "ديسمالس كانيون"، حيث يمكن للزوار المشيء ليلا برفقة مرشد لمشاهدة الديدان الصغيرة. يمكنك أيضا البقاء في الليل هناك، إما للتخييم أو لحجز واحدة من الغرف المريحة في الموقع.

مجموعة من ألبومات ماسل تشولز

"سجلنا كل شيء في ماسل تشولز" يقول فوي فانس من الصعب تكوين قائمة للموسيقى ولكن اليكم البعض منها لفتح شهيتكم.

he Rolling Stones' "Wild Horses" (1971) was composed by Keith Richards in a toilet at Muscle Shoals Sound.

Muscle Shoals is namechecked in "Sweet Home Alabama" by Lynyrd Skynyrd (1974). The song mentions "The Swampers", the Muscle Shoals Rhythm Section known for crafting the "Muscle Shoals Sound".

"You Left the Water Running" was recorded by Otis Redding in 1967 when he was visiting the Muscle Shoals FAME studios. It was never intended to be released, having been laid down as a demo for a Wilson Pickett song, but eventually emerged in 1987.

"For What It's Worth" (1969) is the first track on Cher's 3614 Jackson Highway album, which was named for the Muscle Shoals Sound recording studio.

Paul Simon recorded "Loves Me Like a Rock" in Muscle Shoals in 1973.

"Mustang Sally" by Wilson Pickett was recorded at Muscle Shoals' FAME Studios.

If you like a good power ballad, Percy Sledge's "When a Man Loves a Woman"