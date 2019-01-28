مقتل ستة أشخاص في انفجار يهز مدينة المخا الساحلية باليمن

قال مسؤولون محليون لرويترز إن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون يوم الاثنين في انفجار نادر بمدينة المخا الساحلية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وبعد أن كانت مركزا مزدهرا لتصدير البن، باتت المخا حاليا قاعدة بحرية شديدة الحراسة للإمارات المتحالفة مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تساندها السعودية.

وتخوض حركة الحوثي المتحالفة مع إيران الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات في اليمن ضد حكومة هادي التي يدعمها تحالف تقوده السعودية، وأطلقت شرارة أزمة إنسانية في واحد من أفقر بلدان العالم.

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وذكر سكان محليون أن الانفجار نجم في الأغلب عن دراجة نارية ملغومة وربما نفذه تنظيم القاعدة أو الدولة الإسلامية.

والمخا، الواقعة على بعد 75 كيلومترا إلى الشمال من مضيق باب المندب الاستراتيجي، والخوخة والحيس من بين بلدات قليلة انسحب منها مقاتلو الحوثي منذ بدء الحرب في 2015 بعدما أجبرت الجماعة المسلحة هادي على الفرار إلى المنفى في السعودية.

والمخا من القواعد العسكرية التي تستخدم لتوفير الإمدادات والتعزيزات للقوات التي يساندها التحالف والمتمركزة على مشارف ميناء الحديدة، حيث تحاول الأمم المتحدة تنفيذ هدنة وسحب قوات الطرفين المتحاربين.