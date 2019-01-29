مقتل مشتبه بهما في قضية مخدرات وإصابة 4 من الشرطة بالرصاص في هيوستون

قال قائد شرطة مدينة هيوستون الأمريكية إن أربعة ضباط أصيبوا بالرصاص أثناء محاولتهم تنفيذ أمر تفتيش في إطار تحريات عن تجار مخدرات وإن مشتبها بهما قتلا بالرصاص.

وأبلغ آرت أسيفيدو قائد شرطة هيوستون الصحفيين بأن ضابطي شرطة أصيبا بالرصاص في العنق ويخضعان لجراحة، مضيفا أن حالتهما حرجة ولكن مستقرة. وقال إن إصابة الضابطين الآخرين تستدعي بقائهما في المستشفى لمدة 24 ساعة لكنهما قادرين على السير.

ومضى قائلا إن الضباط أصيبوا أثناء محاولتهم دخول منزل في جنوب شرق هيوستون لتنفيذ أمر التفتيش قبيل الخامسة من مساء الاثنين.

وأضاف "بعدما كسر الضباط الباب تعرضوا لإطلاق النيران من واحد أو أكثر من المشتبه بهم في المنزل". وتابع قائلا إن الضباط واجهوا إطلاق نيران أسلحة نصف آلية.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

شاهد: إعصار هائل يخرب طائرتين بمطار أنطاليا في تركيا

حملة كراهية ضد بلال حسني الذي سيمثل فرنسا في مسابقة يورفيجن بسبب مثليته الجنسية

هل تقوم بحماية بياناتك الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي؟

وقال أسيفيجدو إن فريقا من شرطة الوحدات الخاصة انتشر في الموقع وإنه أرسل اثنين من أجهزة الإنسان الآلي لاستكشاف المنزل. وأظهرت صور أرسلها الجهازان إصابة مشتبه بهما في تبادل إطلاق النار، ولفظا أنفاسهما في الموقع.

وقال إن ضابطا خامسا أصيب في الركبة أثناء الاشتباك.

وأضاف أسيفيدو إن تحريات الشرطة بدأت بعدما أبلغ أحد الجيران الشرطة بأن المشتبه بهم كانوا يتاجرون في الهيروين بالمنزل.