السعودية: إيقاف 126 موظفا في الحكم المحلي عن العمل لاتهامهم بالفساد

قالت السعودية اليوم الثلاثاء إنها أوقفت 126 موظفا بالحكم المحلي عن العمل في أنحاء مختلفة بالمملكة لاتهامهم بالفساد.

وقالت وزارة الشؤون القروية والبلدية على تويتر "تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية".

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات الأشخاص في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بناء على أوامر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسط حملة على الفساد مع احتجاز معظمهم واستجوابهم في فندق ريتز-كارلتون بالرياض.

وأُطلق سراح معظمهم ومن بينهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال بعد تبرئتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة.

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