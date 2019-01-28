السعودية توقع اتفاقات بقيمة 204 مليارات ريال لتطوير الصناعة

أعلنت السعودية يوم الإثنين 28 يناير/كانون الثاني أنها وقعت 66 اتفاقا بقيمة 204 مليارات ريال (54.4 مليار دولار أمريكي) في إطار برنامج لتطوير الصناعة بالمملكة.

ومن بين الاتفاقات التي جرى الإعلان عنها، اتفاق مع شركة "تاليس" الفرنسية للطيران والدفاع بشأن تعاون في التصنيع العسكري.

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ويوفر البرنامج فرص استثمار في التعدين والصناعة والخدمات اللوجيستية والطاقة داخل المملكة وفقا لوثيقة وزعت على المشاركين في مؤتمر استثماري في الرياض ألقى نائب الوزير كلمة خلاله، وتقول الوثيقة إن البرنامج يعرض على المستثمرين فرصا للاستثمار في مشاريع مثل مصانع المطاط والمحفزات الكيماوية والسيارات.

هذا وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في تغريدة في ديسمبر/ كانون الأول إن ميزانية السعودية للعام 2019 خصصت 33 مليار ريال لقطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية.

وأضاف الفالح أن ذلك يتجاوز ثلاثة أمثال المخصص في الميزانية السابقة، في مؤشر على حرص المملكة على تعزيز تنويع موارد الاقتصاد في تلك القطاعات لخلق الوظائف للسعوديين والحد من الاعتماد على النفط.