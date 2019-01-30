الشرطة الأمريكية تحقق في حادث الإعتداء على الممثل جيسي سموليت على أنه جريمة كراهية

قالت شرطة شيكاغو إنها تحقق في هجوم على الممثل جيسي سموليت الذي شارك في مسلسل "الإمبراطورية" (إمباير) تعتبره جريمة كراهية محتملة بعدما وجه له رجلان شتائم عنصرية ومعادية للمثليين ولفا حبلا حول عنقه.

وأشارت الشرطة إلى أن التقارير أفادت بأن سموليت في حالة جيدة بعد أن ذهب إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء. وسموليت مثلي وهو أمريكي من أصل أفريقي ويبلغ من العمر 36 عاما.

وورد في بيان أصدرته شرطة شيكاغو "نظرا لخطورة الاتهامات فإننا نولي هذا التحقيق اهتماما بالغا ونتعامل مع الأمر بوصفه جريمة كراهية محتملة".

ولم تذكر الشرطة سموليت بالاسم لكنها كشفت عن عمره وقالت إنه لعب دورا في مسلسل (إمباير). وأكد لي دانيالز الذي شارك في تأليف المسلسل وكذلك ممثلون لشركة توينتيث سينتشري فوكس تليفيجن وفوكس إنترتينمت أن سموليت هو ضحية الاعتداء المشار إليه.

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وقال دانيالز في مقطع مصور لم يخل من ألفاظ بذيئة وضعه على حسابه على إنستغرام "يجب أن يحب بعضنا بعضا بغض النظر عن ميولاتنا الجنسية لأن هذا يظهر أننا متحدون". وأضاف مخاطبا سموليت "ارفع رأسك يا جيسي".

وعن الهجوم أعلنت الشرطة إن مجهولين اقتربا من سموليت في الشارع في حوالي الساعة الثانية صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وشرعا في مهاجمته "بدوافع ربما كانت عنصرية" مرددين شتائم عنصرية ومعادية للمثليين.

وأضافت الشرطة أن المهاجمين أصاباه في وجهه وسكبا عليه "مادة كيماوية غير معلومة" ولفا حبلا حول عنقه قبل فرارهما.

ويقوم المحققون بجمع اللقطات المصورة من المنطقة ويبحثون عن شهود.