بولندا تدق ناقوس الخطر بعد نشر فيديو لذبح أبقار مريضة للاستهلاك البشري

فتحت الشرطة البولندية تحقيقاً في نشاط ملحمة بعد نشر التلفزيون البولندي TVN 24 تقريراً يظهر عملية ذبح بقرة مريضة تتم في الليل. وتمّ تصوير المشهد بطريقة الكاميرا الخفية، ويبدو أن عمليات الذبح كانت تتم خفية في الليل لتفادي إثارة انتباه الأجهزة المسؤولة.

وأضاف التقرير أن عملية التصوير تمّت بالقرب من مدينة أوسترو مازوفييكا الواقعة في شطر البلاد الشمالي الشرقي.

ووصف رئيس لجنة الأطباء البيطريين في بولندا العمل "بغير القانوني"، علماً أن تقرير القناة البولندية لم يحدد المكان الذي تمّ توزيع اللحوم فيه بعد الذبح.

وأضاف الرئيس أن بضعة مراقبين من فريقه زاروا المكان برفقة الشرطة البولندية حيث تمّ العثور على ثماني بقرات مريضة وتحديد هويات ملاكهم وأيضاً هوية السائق الذي نقل البقرة المريضة كما يشير الفيديو أعلاه.

وتشدد أوروبا مراقبتها أسواق اللحوم خصوصاً بعد فضيحة العام 2013 التي هزّت الاتحاد الأوروبي حول توزيع لحم الحصان بعد دمجها في اللحوم الأخرى.

ماشية مريضة تذبح للاستهلاك البشري في سابع أكبر بلد أوروبي مصدّر للحوم

وأمرت الشرطة بتفتيش المذابح في المنطقة والبحث عن شراء محتملين لتلك اللحوم المستخرج من حيوانات مريضة.

وتعتبر بولندا البلد السابع في الاتحاد الأوروبي لناحية تصدير لحوم الأبقار والعجول، بحسب ما تشير إليه أرقام الوكالة الأوروبية للإحصائيات.

وأنتجت بولندا نحو 558 ألف طنّ من لحوم العجل في العام 2017.

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